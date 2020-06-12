Алергія на тополиний пух: дієві поради, як позбутися симптомів

У період цвітіння алергікам стає непереливки. Розповідаємо вам все про боротьбу з тополиним пухом. Читайте далі та дізнайтеся, які є симптоми і як лікувати сезонну алергію.

Тополиний пух потрапляє на слизову носа та в очі, але він лише механічний подразник, а не алерген. Насправді алергію викликає цвітіння диких злаків. Також тополиний пух переносить пил, вихлопні гази, спори грибів тощо.

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На жаль, запилювання тополь збігається у часі з цвітінням трав, дерев. У боротьбі з цим жахом алергіків може допомогти дощова погода, адже краплі дощу прибивають пух, пил та пилок. Це полегшує дихання.

Тополиний пух – не алерген. Він лише переносить пилок рослин.

Курцям з алергією варто негайно кинути курити, адже ця звичка шкодить вашим дихальним шляхам. Ще негативно на алергіків впливає загальне забруднення повітря, цвіль, бур'яни. До слова, можна висаджувати хвойні дерева, які теж дещо полегшують симптоми.

Симптоми алергії на тополиний пух

Якщо у вас є один або кілька симптомів, які тривають досить довго і не покращення немає, то зверніться до свого лікаря. Він допоможе вам визначити, на що саме у вас така реакція. Зауважте, що у період сезонної алергії, не завжди доцільно робити тест та визначення алергенів, адже результат може бути невідповідний.

Очі : сльозотеча, почервоніння очей, відчуття піщинок, болісна реакція на яскраве світло, хворобливість, припухлість повік.

: сльозотеча, почервоніння очей, відчуття піщинок, болісна реакція на яскраве світло, хворобливість, припухлість повік. Ніс : закладеність, свербіж, нежить, часте чхання без відчуття застуди.

: закладеність, свербіж, нежить, часте чхання без відчуття застуди. Горло : першіння, утруднення дихання, задишка.

: першіння, утруднення дихання, задишка. Шкіра: свербіж, набряклість, кропив'янка.

Профілактика алергії на тополиний пух

Сезонна алергія настільки підступна, що позбутися її дуже важко, тож краще запобігти. Для профілактики алергії на тополиний пух варто обрати ті методи, які найбільш дієві для вас, а це ви зрозумієте лише шляхом власного досвіду. Ось кілька порад:

Очищуйте повітря вдома. Це може бути кондиціонер з фільтром, зволожувач повітря з відповідною функцією, соляна лампа, іони солі якої очищують повітря.

вдома. Це може бути кондиціонер з фільтром, зволожувач повітря з відповідною функцією, соляна лампа, іони солі якої очищують повітря. Приберіть зі свого раціону ті продукти , які підсилюють алергічну реакцію. Приміром, пліснявий сир, копченості, тунець, лосось, свиняча вирізка, яловиче філе, курячі грудки, соя, арахіс, домашня м'ясна консервація, консервована черешня, суниця і смородина тощо.

, які підсилюють алергічну реакцію. Приміром, пліснявий сир, копченості, тунець, лосось, свиняча вирізка, яловиче філе, курячі грудки, соя, арахіс, домашня м'ясна консервація, консервована черешня, суниця і смородина тощо. Дотримуйтеся гігієни . Після того, як ви прийшли з вулиці, йдіть в душ, переодягайтеся, періть одяг, прасуйте. І не сушіть одяг на вулиці, адже так може осідати пилок.

. Після того, як ви прийшли з вулиці, йдіть в душ, переодягайтеся, періть одяг, прасуйте. І не сушіть одяг на вулиці, адже так може осідати пилок. Сауна чи лазня сприяють виведенню алергенів, то можете раз на тиждень їх відвідувати з профілактичною метою.

Головний метод профілактики алергії – зміцнення імунітету.

Не користуйтеся тональними кремами , адже так до шкіри прилипає пил та пух. Не користуйтеся тушшю для вій та бальзамом для губ. І загалом усе, до чого може налипнути пух, – під забороною.

, адже так до шкіри прилипає пил та пух. Не користуйтеся тушшю для вій та бальзамом для губ. І загалом усе, до чого може налипнути пух, – під забороною. Захищайте слизові : носіть окуляри (для захисту очей) та маску (для захисту носа). На період сезонної алергії варто відмовитися від контактних лінз.

: носіть окуляри (для захисту очей) та маску (для захисту носа). На період сезонної алергії варто відмовитися від контактних лінз. У період з 11:00 до 18:00 у повітрі найвища концентрація пуху та пилку, тож найбажаніше у цей час залишатися вдома. Особливо це стосується сухої, сонячної та вітряної погоди .

. Подбайте про дім: вологе прибирання та провітрювання. І ще позбудьтеся усіх пилозбірників. Ще варто закрити вікна москітною сіткою або вологою марлею, щоб пух не потрапляв всередину дому.

Лікування алергії на тополиний пух

Ліки 1-го покоління мають короткотривалу дію і їх потрібно приймати кілька разів у день. Вони знижують напруження у м'язах, борються з симптомами алергії, а ще їх можна використовувати як анестетик. Це дешеві препарати, до прикладу, діазолін, супрастин тощо. Ще вони мають побічні дії (сонливість, відсутність концентрації) і пригнічують на центральну нервову систему.

Препарати 2-го або 3-го покоління, приміром, цетиризин, фексофенадин, кларитин, лоратадин тощо, сприймаються організмом легше та діють набагато ефективніше. У них немає седативної дії й вистачає однієї дози препарату в день. Такі таблетки зазвичай доповнюють спреєм для носа або краплями для очей.

Аптечні препарати не лікують алергію, а лише знімають певні симптоми.

Пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, тож обов'язково зверніться до лікаря. Нехай спеціаліст визначить, який саме препарат вам краще за все приймати.

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