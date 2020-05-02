Лікарі розповіли, як відрізнити сезонну алергію від коронавірусу

Самоізоляція стала причиною того, що для багатьох алергіків, які дотримуються режиму самоізоляції, пора цвітіння та буйного квіту настала практично несподівано. І саме з цієї нагоди медики розповіли, як відрізнити сезонну алергію від коронавірусу, щоб не панікувати через появу підозрілих симптомів.

Алергія проявляється нежитем, першінням у горлі, почервонінням очей, сльозотечею та свербінням. Усі ці симптоми можуть свідчити і про перші ознаки інфікування коронавірусом.

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То як же ж відрізнити алергію від COVID-19?

Передовсім слід пам'ятати, що сезонна алергія не стає причиною підвищення температури, вираженої слабкості, стомлюваності, болю у м'язах. Кашель же може бути у пацієнтів з бронхіальною астмою. Те ж стосується і задишки.І саме останнє має стати тривожним дзвіночком для вас.

"Одні з найголовніших симптомів нової коронавірусної інфекції – задишка і ускладнення дихання", – пояснюють лікарі.

Іноді симптоми алергії плутають з коронавірусними

Алергічні захворювання не є факторами підвищеного ризику інфікування і важкого перебігу COVID-19. Виняток – важка, неконтрольована бронхіальна астма і хронічна обструктивна хвороба легень.

І все ж, медики рекомендують усім людям, котрі страждають на алергію, в період масового цвітіння рослин не виходити без особливої ​​необхідності з дому, а також щодня проводити вологе прибирання.

Для того, щоб видалити з себе джерело алергії, після повернення з вулиці слід приймати душ, мити голову та переодягатися. Рекомендується також виключити продукти, які посилюють симптоми алергії та приймати призначені лікарем ліки. При погіршенні стану варто не соромитися і звертатися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря.

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