Шерсть ні до чого: науковці пояснили, чому виникає алергія на кішок

У багатьох людей вдома живе один або навіть кілька пухнастих котів. Алергія на цих вихованців, на жаль, – досить розповсюджене явище, що заважає насолодитися спілкуванням з улюбленою твариною. Чому ж вона виникає? Учені з Австралії знайшли відповідь.

Якщо ви думали, що винною у всьому є котяча шерсть, якої надто багато по всій оселі, то ми змушені вас засмутити. Вона тут ні до чого! Виявляється, винною є не шерсть пухнастика, а алергенний білок, який містять всі виділені вихованцем рідини. Імовірно, він виступає у ролі мимовільної захисної реакції.

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Цей протеїн, як виявили дослідники з університету Квінсленда, схожий з отрутою, що виділяє єдиний отруйний примат у світі – повільний лорі. Якщо така тварина кусає людину, то настає алергічний шок, що супроводжується сильним болем, ускладненим диханням, слідами крові у сечі й іншими симптомами.

Причиною алергії є білок, а не шерсть

І в потових залозах повільного лорі також присутні білки, ідентичні тим, що виділяють домашні коти. Їх слина, піт і сеча містять цю речовину, тому людина з алергією має всі шанси відчути неприємні симптоми, просто перебуваючи в приміщенні, де мешкає домашній улюбленець.

Тож тепер ви можете не перейматися і не шукати породи котів, у яких мінімум шерсті. Якщо у вас алергія на котів, то її наявність або відсутність життя вам не полегшить ;)

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