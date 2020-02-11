На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шерсть ні до чого: науковці пояснили, чому виникає алергія на кішок
-
- 39
У багатьох людей вдома живе один або навіть кілька пухнастих котів. Алергія на цих вихованців, на жаль, – досить розповсюджене явище, що заважає насолодитися спілкуванням з улюбленою твариною. Чому ж вона виникає? Учені з Австралії знайшли відповідь.
Якщо ви думали, що винною у всьому є котяча шерсть, якої надто багато по всій оселі, то ми змушені вас засмутити. Вона тут ні до чого! Виявляється, винною є не шерсть пухнастика, а алергенний білок, який містять всі виділені вихованцем рідини. Імовірно, він виступає у ролі мимовільної захисної реакції.
І ще: У людей відібрали ще одну роботу: відео з котами розвеселило Reddit
Цей протеїн, як виявили дослідники з університету Квінсленда, схожий з отрутою, що виділяє єдиний отруйний примат у світі – повільний лорі. Якщо така тварина кусає людину, то настає алергічний шок, що супроводжується сильним болем, ускладненим диханням, слідами крові у сечі й іншими симптомами.
І в потових залозах повільного лорі також присутні білки, ідентичні тим, що виділяють домашні коти. Їх слина, піт і сеча містять цю речовину, тому людина з алергією має всі шанси відчути неприємні симптоми, просто перебуваючи в приміщенні, де мешкає домашній улюбленець.
Тож тепер ви можете не перейматися і не шукати породи котів, у яких мінімум шерсті. Якщо у вас алергія на котів, то її наявність або відсутність життя вам не полегшить ;)
Читайте також: У Китаї з'явився пухнастий боєць з коронавірусом: фотофакт
-
10:53Джамала стане мамою вдруге: перше фото округлого животика
-
10:22Халат і нафарбовані нігті: Маколей Калкін потрапив на обкладинку глянцю у сміливому образі
-
09:49Спокуслива зірка Голлівуду засвітила голі груди у прозорій сукні: гарячі фото
-
09:23Пасажир зняв вражаюче північне сяйво з вікна літака: фотофакт
-
08:52У Європі анонсували новий надпотужний електромобіль: ефектні фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:25У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі кадри
-
07:53Винахідлива китаянка купує продукти за допомогою машинки на пульті: відеофакт
-
07:32Розвінчані популярні міфи про добову норму води
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
-
07:00Трьох Святих 2020: що можна і не можна робити у свято 12 лютого
- 11 лютого
-
23:53Анонсований конкурент Tesla Cybertruck на водневому паливі
-
23:22Сканер штрихкодів перетворили на музичний інструмент: кумедне відео
-
22:51У Тайвані з фільмів вирізають сцени з поцілунками через коронавірус
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:22Прихильниця не впізнала Адель: співачка скинула 45 кг
-
21:545 ознак надто високого рівня цукру в крові
-
21:41Три знаки Зодіаку з якими складно побудувати стосунки
-
21:23Totallee випустила чохли для наступника iPhone SE
-
21:0012 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Музикант зробив гітару з LEGO: слухайте, як вона звучить
-
20:42Гаряча Rihanna анонсувала новий дуетний трек
-
20:40Не відпускай 3, 4 серія: дивитись онлайн український серіал 1+1
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
20:23Справжній монстр: слухайте 830-сильний двигун Lamborghini, яким оснастять новинку компанії
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
- 11 лютого
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
18:00Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
-
14:15ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
-
11:00Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
-
07:15Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом
- 10 лютого
-
20:16Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання
-
18:48Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
-
17:26Пишаємось! Українка виграла Оскар 2020 за проникливу короткометражку
-
15:15Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020: реакція зірок у залі – готові меми
-
14:10Оскар 2020: Хоакін Фенікс вразив глядачів своєю промовою (текст, відео)
-
09:15Голос країни 10 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:25Погода в Україні 10 лютого: точний прогноз по містах
-
05:00Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року
- 09 лютого
-
20:50Українці активно купують нові авто: ТОП-10 марок січня
-
18:45Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
-
16:25Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
-
14:21Фінансовий гороскоп на цей тиждень 10 – 16 лютого: хто поповнить свій гаманець
-
12:25Найкраща популярна музика лютого: плейлист нових пісень, які зроблять твій день
-
10:00Кінопремія Оскар 2020: прогноз і ставки на переможців
-
08:53Дерматологи розповіли, як правильно приймати душ
- 08 лютого
-
22:05Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення