Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію

На знімках Момоа підкрадається до пари ззаду з тризубом / Tenemos Noticias

Популярний актор Джейсон Момоа, який виконав головну роль у фільмі Аквамен, знявся у весільній фотосесії.

Під час зйомки ролика для стрічки Аквамен, неподалік тривала фотосесія молодят зі США. Вони підійшли до 39-річного актора Джейсона Момоа і попросили його знятися разом з ними.

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Актор погодився і з'явився на весільних фото. На знімках Момоа підкрадається до пари ззаду з тризубом і "нападає" на них. Користувачі мережі оцінили сміливість пари і чуйність актора. У коментарях користувачі зазначають, що і самі хотіли б таку фотосесію.

Днями зірка Аквамена і Конана-варвара, а також Гри престолів, зробив собі зачіску в стилі маленької дівчинки: два перев'язаних гумками хвостика. А на шию почепив квіткову гірлянду.

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