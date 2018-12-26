Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію

  • 59
На знімках Момоа підкрадається до пари ззаду з тризубом - фото 1
На знімках Момоа підкрадається до пари ззаду з тризубом / Tenemos Noticias

Популярний актор Джейсон Момоа, який виконав головну роль у фільмі Аквамен, знявся у весільній фотосесії.

Під час зйомки ролика для стрічки Аквамен, неподалік тривала фотосесія молодят зі США. Вони підійшли до 39-річного актора Джейсона Момоа і попросили його знятися разом з ними.

І ще: Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами

Актор погодився і з'явився на весільних фото. На знімках Момоа підкрадається до пари ззаду з тризубом і "нападає" на них. Користувачі мережі оцінили сміливість пари і чуйність актора. У коментарях користувачі зазначають, що і самі хотіли б таку фотосесію.

Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію - фото 297687

Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію - фото 297688

Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію - фото 297690

Аквамен випадково потрапив на весільну фотосесію - фото 297689

Днями зірка Аквамена і Конана-варвара, а також Гри престолів, зробив собі зачіску в стилі маленької дівчинки: два перев'язаних гумками хвостика. А на шию почепив квіткову гірлянду.

Читайте також: Джулія Робертс здивувала селфі з Акваменом

Джерело: tribuna
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні тури на кілька днів: Новий рік 2019 в Європі
  • 24 грудня, 16:21
  • 420
Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 24 грудня, 07:14
  • 543
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 3520
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози