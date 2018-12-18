На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
- 191
Новий супергеройський фільм "Аквамен", якого з нетерпінням очікували прихильники DC, зумів вразити. Радіо МАКСИМУМ розповідає, чи варто йти на "Аквамена" у кіно зі спойлерами.
Фільм "Аквамен" вже вийшов у прокат і встиг зібрати чимало коментарів та рецензій, які розходяться у думках. Розповідаємо про плюси та мінуси нової стрічки від DC, яка замахнулась на нове життя для одного із найстаріших персонажів всесвіту. Чи варто піти на Аквамена і на що чекати – читайте на Радіо МАКСИМУМ!
Це цікаво: Хто такий Аквамен від DC: усе про новий фільм та історію героя
Чому варто піти на фільм "Аквамен":
Не нудно. Зважаючи на тривалість "Аквамена" (фільм йде понад дві години), під час стрічки не з'являється бажання подивитись на час або намагатись знайти найбільш приправлений попкорн. Сюжет наповнений екшном, а діалоги не викликають бажання пропустити цей момент.
Чудова картинка. Про спецефекти та графіку можна говорити багато, але однозначним є те, що стрічка замахнулась на такі вершини, з якими поки чудово справляється "Аватар". Зйомка викликає захват, адже не часто у супергеройському кіно можна побачити влучні переходи камер під час боїв.
Не Джейсоном Момоа єдиним. Для шанувальниць "Гри престолів" саме актор, який грає "Аквамена", став однією з ключових причин походу в кіно, однак не лише він чудово справляється з поставленим завданням, а й інші головні герої, за якими приємно спостерігати.
Жарти. Так, всесвіт DC завжди був доволі похмурим і значно серйознішим, аніж Marvel, однак новий фільм показує зовсім інший бік екранізацій коміксів – яскравий, насичений та з доцільними жартами, без намагань "взути" чи обігнати конкурентів коштом дурних висловів.
Доступна історія. Навіть ті, хто дуже слабко знайомий взагалі з коміксами та супергероїкою, не відчувають себе зайвими на фільмі про "Аквамена". Стрічка хоч і коротко пробіглась по ключових моментах, але не залишила значних дірок у сюжеті, про які могли б знати лише фанати.
Обережно, далі будуть спойлери!
Аквамен: дивитись трейлер фільму онлайн:
Останній шанс! Не гортай далі, якщо не хочеш розкрити сюжетні моменти фільму. Спойлери!
Рецензія на фільм Аквамен зі спойлерами
Невиправданий антагоніст та мотивації героїв. Саме це дещо викликало дисонанс з чудовою картинкою Атлантиди, на яку хотілось дивитись значно більше, аніж на все інше. За казковим світом, який просто заново відкривають на екрані, сховалась головна сюжетна лінія, яка не змушує ставити зайвих питань (майже не змушує), а поряд і другорядний антагоніст. Саме завдяки Чорній Манті – найманцю та сучасному пірату – намагаються закинути наживку на продовження. Хоча його мотивація доволі сумнівна, якщо об'єктивно оцінювати. Та й живучість персонажа, який був одним із найдавніших антагоністів Аквамена, не така і людська.
Гра на "Грі престолів". З перших хвилин здається, що кожного разу, коли Джейсон Момоа буде повертатись лицем до камери, то вмикатиметься епічна музика суперкрутого чоловіка. Такий трюк змушує усміхатись та уважно стежити за екраном, а згодом і розуміти, що деякі кадри спеціально поставлено так, щоб хоч мигцем нагадати серіал "Гра престолів", де Момоа виконав роль ватажка кінних воїнів Кхала Дрого і чоловіка Дейенеріс. Не важко здогадатись, що там він також демонстрував свої м'язи та серйозне обличчя.
Сцена після титрів. Цей момент, коли розумієш, що не лише Marvel робить культ навколо сцен після титрів, адже вони відкривають нові деталі, дають зачіпки для роздумів та просто веселять. Спроба DC змусити фанатів сидіти після завершення фільму у залі вийшла доволі сумнівною. Хоча кількасекундне відео і дало натяк на продовження фільму, однак не викликало якихось неочікуваних емоцій. Що ж там показали? Сходіть у кіно і зацініть самі!
Читайте також: Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
21:21Маколей Калкін зіграв в ігри за мотивами Сам вдома і розповів, що в них не так
-
21:00Привітання з Днем ангела Миколи 2018 і картинки на іменини Колі
-
20:54Сандра Буллок одягла сукню українського бренду
-
20:20Вчені назвали причину жіночого довголіття
-
19:55Модель Playboy влаштувала фотосесію у стилі НЮ на площі Ватикану (18+)
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:42Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією
-
19:27Ліонель Мессі отримав Золоту бутсу: відео
-
19:10Британець поставив гігантську ялинку крізь весь дім
-
18:58По всьому світу почали тестувати чотириденний робочий тиждень
-
18:42У мережі знайшли найсвятковіше робоче місце
-
18:24Google назвав найпопулярніших акторів у 2018 році
-
18:11Ранковий Гамбург крізь туман: захопливі фото
-
17:57Названі найпопулярніші питання про секс
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:45Фантастичний світ, від якого важко відвести погляд: фото
-
17:25Голос країни 9: українські зірки показали перші кадри із зйомок нового сезону шоу
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
17:10З Днем Святого Миколая 2018! Найкращі привітання з Миколаєм
-
16:59Audi вивела на тести купе-кросовер Q4
-
16:46Ангел Victoria's Secret шокувала зйомкою зі змією
-
16:27Незабутній досвід: сім'я косаток поплавала поруч з жінкою під час тренування
-
16:13Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів
-
16:00Горілка року: споживач вибрав краще
-
15:54Науковці розповіли, чому потрібно регулярно ходити в кінотеатр
-
17:19Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами
-
15:20Салати на Новий рік 2019: рецепти дешевих і смачних салатів з фото
-
12:40THE HARDKISS – Коханці: дивіться новий крутий кліп гурту
-
12:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
-
09:31Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 16 грудня
-
21:55Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал
-
19:55Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
-
17:30Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
-
15:16Українців попередили про небезпеку лавин
-
09:19Футболіст Динамо увійшов у трійку кращих гравців Європи
-
08:13Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати
- 15 грудня
-
23:53Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
-
21:23Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 16 випуск: дивитися онлайн четвертий прямий ефір
-
15:56За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон
-
11:50Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії
-
08:56Науковці розповіли, як безлад впливає на людину