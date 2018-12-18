Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами

Новий супергеройський фільм "Аквамен", якого з нетерпінням очікували прихильники DC, зумів вразити. Радіо МАКСИМУМ розповідає, чи варто йти на "Аквамена" у кіно зі спойлерами.

Фільм "Аквамен" вже вийшов у прокат і встиг зібрати чимало коментарів та рецензій, які розходяться у думках. Розповідаємо про плюси та мінуси нової стрічки від DC, яка замахнулась на нове життя для одного із найстаріших персонажів всесвіту. Чи варто піти на Аквамена і на що чекати – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

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Чому варто піти на фільм "Аквамен":

Не нудно. Зважаючи на тривалість "Аквамена" (фільм йде понад дві години), під час стрічки не з'являється бажання подивитись на час або намагатись знайти найбільш приправлений попкорн. Сюжет наповнений екшном, а діалоги не викликають бажання пропустити цей момент.

Чудова картинка. Про спецефекти та графіку можна говорити багато, але однозначним є те, що стрічка замахнулась на такі вершини, з якими поки чудово справляється "Аватар". Зйомка викликає захват, адже не часто у супергеройському кіно можна побачити влучні переходи камер під час боїв.

Не Джейсоном Момоа єдиним. Для шанувальниць "Гри престолів" саме актор, який грає "Аквамена", став однією з ключових причин походу в кіно, однак не лише він чудово справляється з поставленим завданням, а й інші головні герої, за якими приємно спостерігати.

Жарти. Так, всесвіт DC завжди був доволі похмурим і значно серйознішим, аніж Marvel, однак новий фільм показує зовсім інший бік екранізацій коміксів – яскравий, насичений та з доцільними жартами, без намагань "взути" чи обігнати конкурентів коштом дурних висловів.

Доступна історія. Навіть ті, хто дуже слабко знайомий взагалі з коміксами та супергероїкою, не відчувають себе зайвими на фільмі про "Аквамена". Стрічка хоч і коротко пробіглась по ключових моментах, але не залишила значних дірок у сюжеті, про які могли б знати лише фанати.

Обережно, далі будуть спойлери!

Аквамен: дивитись трейлер фільму онлайн:

Останній шанс! Не гортай далі, якщо не хочеш розкрити сюжетні моменти фільму. Спойлери!

Рецензія на фільм Аквамен зі спойлерами

Невиправданий антагоніст та мотивації героїв. Саме це дещо викликало дисонанс з чудовою картинкою Атлантиди, на яку хотілось дивитись значно більше, аніж на все інше. За казковим світом, який просто заново відкривають на екрані, сховалась головна сюжетна лінія, яка не змушує ставити зайвих питань (майже не змушує), а поряд і другорядний антагоніст. Саме завдяки Чорній Манті – найманцю та сучасному пірату – намагаються закинути наживку на продовження. Хоча його мотивація доволі сумнівна, якщо об'єктивно оцінювати. Та й живучість персонажа, який був одним із найдавніших антагоністів Аквамена, не така і людська.

Гра на "Грі престолів". З перших хвилин здається, що кожного разу, коли Джейсон Момоа буде повертатись лицем до камери, то вмикатиметься епічна музика суперкрутого чоловіка. Такий трюк змушує усміхатись та уважно стежити за екраном, а згодом і розуміти, що деякі кадри спеціально поставлено так, щоб хоч мигцем нагадати серіал "Гра престолів", де Момоа виконав роль ватажка кінних воїнів Кхала Дрого і чоловіка Дейенеріс. Не важко здогадатись, що там він також демонстрував свої м'язи та серйозне обличчя.

Сцена після титрів. Цей момент, коли розумієш, що не лише Marvel робить культ навколо сцен після титрів, адже вони відкривають нові деталі, дають зачіпки для роздумів та просто веселять. Спроба DC змусити фанатів сидіти після завершення фільму у залі вийшла доволі сумнівною. Хоча кількасекундне відео і дало натяк на продовження фільму, однак не викликало якихось неочікуваних емоцій. Що ж там показали? Сходіть у кіно і зацініть самі!

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