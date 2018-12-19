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Аквамен розвеселив мережу жіночою зачіскою

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Джейсон заявив, що ніколи не підстриже свої довгі локони - фото 1
Джейсон заявив, що ніколи не підстриже свої довгі локони / YouTube

Джейсон Момоа вразив зачіскою з хвостиками.

Один з найкрутіших мачо Голлівуду, 39-річний Джейсон Момоа, здивував телеглядачів, з'явившись в студію австралійської телепередачі The Project у несподіваному образі.

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Зірка Аквамена і Конана-варвара, а також Гри престолів, зробив собі зачіску в стилі маленької дівчинки: два перев'язаних гумками хвостика. А на шию почепив квіткову гірлянду. Це привело у захват користувачів соцмереж. "Який чудовий приклад для дітей, містер тестостерон з хвостиками!", – писали вони. А фанатки-жінки заявили, що він все одно найсексуальніший чоловік у світі – незважаючи на його дивний вигляд.

Раніше Джейсон говорив, що ніколи не підстриже свої довгі локони, що стали його візитівкою. "Інакше моя дружина мене кине", – пояснив він, маючи на увазі 51-річну Лізу Бонет.

Аквамен розвеселив мережу жіночою зачіскою - фото 296288
Аквамен розвеселив мережу жіночою зачіскою

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Джерело: dailymail
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