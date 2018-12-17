Джулія Робертс здивувала селфі з Акваменом

Популярна акторка Джулія Робертс потішила прихильників несподіваним фото з Акваменом. Оце так зустріч!

51-річна знаменита акторка Джулія Робертс зовсім не збирається опинятись на лаві запасних, тому продовжує працювати над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Саме там за красунею стежать понад млн користувачів, адже вона активно ділиться своїм життям.

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Недавнє селфі зірки й зовсім викликало шквал коментарів, адже на фото можна побачити не лише Джулію, а й Джейсона Момоа, який виконав роль "Аквамена" в екранізаціях коміксів DC.



"Мій новий друг...Аквамен", - зазначила Джулія.

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