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Джулія Робертс здивувала селфі з Акваменом

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Джулія Робертс здивувала селфі з Акваменом - фото 1
Джулія Робертс здивувала селфі з Акваменом / instagram.com/juliaroberts

Популярна акторка Джулія Робертс потішила прихильників несподіваним фото з Акваменом. Оце так зустріч!

51-річна знаменита акторка Джулія Робертс зовсім не збирається опинятись на лаві запасних, тому продовжує працювати над своєю кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Саме там за красунею стежать понад млн користувачів, адже вона активно ділиться своїм життям.

І ще: Хто такий Аквамен від DC: усе про новий фільм та історію героя

Недавнє селфі зірки й зовсім викликало шквал коментарів, адже на фото можна побачити не лише Джулію, а й Джейсона Момоа, який виконав роль "Аквамена" в екранізаціях коміксів DC.

"Мій новий друг...Аквамен", - зазначила Джулія.

Читайте також: Тренування справжнього Аквамена: правила підтримки форми від Джейсона Момоа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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