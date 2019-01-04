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Аквамен – в топі найбільш прибуткових фільмів DC Comics

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Аквамен наразі є другою найбільш прибутковою в міжнародному прокаті - фото 1
Аквамен наразі є другою найбільш прибутковою в міжнародному прокаті / YouTube

Супергеройський фільм Аквамен випередив в міжнародному прокаті Диво-жінку, заробивши $822 мільйони.

При цьому показник Диво-жінки склав за той же період $821,8 мільйон.

І ще: Аквамен розвеселив мережу жіночою зачіскою

Зараз стрічка Аквамен є другою найбільш прибутковою в міжнародному прокаті після картини Бетмен проти Супермена: Світанок правосуддя, яка принесла $873,6 мільйона. Водночас Диво-жінка залишається на першому місці за касовими зборами в США, з показником в $330 мільйонів.

Днями популярний актор Джейсон Момоа, який виконав головну роль у фільмі Аквамен, знявся у весільній фотосесії. Під час зйомки ролика для стрічки Аквамен, неподалік тривала фотосесія молодят зі США. Вони підійшли до 39-річного актора Джейсона Момоа і попросили його знятися разом з ними.

Читайте також: Чому варто йти на фільм Аквамен: рецензія зі спойлерами

Джерело: mashable
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