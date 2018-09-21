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Актор Том Харді запише дебютний реп-альбом
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Голлівудський Актор Том Харді здивував творчими планами.
Зірка голлівудських фільмів Том Харді вирішив записати свій перший музичний альбом в стилі реп і грайм.
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Для створення дебютної платівки 41-річний Харді навіть залучив колишнього продюсера легендарного музиканта Девіда Бові, Сема Вільямса. Крім того, музичними здібностями актора зацікавилися великі студії звукозапису, включно з Warner Music. Однак сам Том поки не вирішив, чи буде випускати готовий альбом на суд громадськості.
Нещодавно Том Харді також розповів, що візьме участь в зйомках ще двох фільмів про Венома. Ще актор зазначив, що остаточне рішення про зйомки нових фільмів прийме після того, як стануть відомі касові збори першої частини стрічки про Веном, прем'єра якої відбудеться в усьому світі 3 жовтня.
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