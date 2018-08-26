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Том Харді зніметься ще у двох фільмах про Венома

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Том Харді - фото 1
Том Харді / kino-teatr

Відомий британський актор Том Харді розповів, що візьме участь в зйомках ще двох фільмів про Венома.

Також актор розповів, що остаточне рішення про зйомки нових фільмів прийме після того, як стануть відомі касові збори першої частини стрічки про Веном, прем'єра якої відбудеться в усьому світі 3 жовтня.

До слова: Хто такий Веном від Marvel: все про персонажа і фільм

Том Харді у фільмах про Венома - фото 272297
Том Харді у фільмах про Венома

Ми підписали угоду на три фільми. Але це відкрите питання. Подивимося, як поставляться до цього люди, – пояснив Харді.

Веном є вигаданим персонажем видавництва Marvel Comics, який зазвичай з'являється в коміксах, пов'язаних з Людиною-павуком.

Читайте також: Веном: вийшов новий трейлер фільму з Томом Харді

Джерело: dailymail
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