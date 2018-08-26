Том Харді зніметься ще у двох фільмах про Венома

Відомий британський актор Том Харді розповів, що візьме участь в зйомках ще двох фільмів про Венома.

Також актор розповів, що остаточне рішення про зйомки нових фільмів прийме після того, як стануть відомі касові збори першої частини стрічки про Веном, прем'єра якої відбудеться в усьому світі 3 жовтня.

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Том Харді у фільмах про Венома

Ми підписали угоду на три фільми. Але це відкрите питання. Подивимося, як поставляться до цього люди, – пояснив Харді.

Веном є вигаданим персонажем видавництва Marvel Comics, який зазвичай з'являється в коміксах, пов'язаних з Людиною-павуком.

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