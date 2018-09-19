Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Мережу підкорила доросла дочка Сильвестра Сталлоне

  • 57
Дівчина активно веде свій Instagram - фото 1
Дівчина активно веде свій Instagram / instagram

Красуня-донька актора Сильвестра Сталлоне почала модельну кар'єру.

Сильвестр Сталлоне – американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар'єру знявся більш ніж в 50 фільмах, в тому числі в серіях "Роккі", "Рембо" і "Нестримні", до створення яких також доклав руку і як сценарист, режисер і продюсер.

І ще: Оля Цибульська без макіяжу здивувала шанувальників

Разом з дружиною – колишньою моделлю Дженніфер Флавін – він виховує трьох доньок: Софію, Сістін і Скарлетт. Середня дочка – 20-річна Сістін – мабуть, вирішила піти по стопах мами і наразі часто знімається в різних фотосесіях. Також дівчина активно веде свій Instagram, в якому показує повсякденні і вечірні образи.

Читайте також: Дорога і релакс: Лана Дель Рей випустила кліп Venice Bitch

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
  • 17:00, 18 вересня
  • 187
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
  • 15:23, 18 вересня
  • 314
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 530544
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура