Мережу підкорила доросла дочка Сильвестра Сталлоне

Красуня-донька актора Сильвестра Сталлоне почала модельну кар'єру.

Сильвестр Сталлоне – американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар'єру знявся більш ніж в 50 фільмах, в тому числі в серіях "Роккі", "Рембо" і "Нестримні", до створення яких також доклав руку і як сценарист, режисер і продюсер.

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Разом з дружиною – колишньою моделлю Дженніфер Флавін – він виховує трьох доньок: Софію, Сістін і Скарлетт. Середня дочка – 20-річна Сістін – мабуть, вирішила піти по стопах мами і наразі часто знімається в різних фотосесіях. Також дівчина активно веде свій Instagram, в якому показує повсякденні і вечірні образи.

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