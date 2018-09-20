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Ештон Катчер збив на авто підлітка, але тому навіть сподобалося

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Катчер відразу вискочив з автомобіля і кинувся до потерпілого - фото 1
Катчер відразу вискочив з автомобіля і кинувся до потерпілого / people

Голлівудський актор Ештон Катчер збив на автомобілі 19-річного підлітка.

Молодий чоловік їхав уздовж тротуару на своєму самокаті, коли 40-річний актор на своїй Tesla збив його.

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Помітивши, що сталося, Катчер відразу вискочив з автомобіля і кинувся до потерпілого. Однак все завершилося благополучно: молодий чоловік отримав лише кілька подряпин. Підліток, у свою чергу, зрозумівши, хто перед ним стоїть, не розгубився і попросив сфотографуватися. Ештон не зміг відмовити і позував на камеру з курйозними виразами обличчя.

"Сьогодні мене збила машина... Але все ок, адже це був Ештон Катчер", − зазначив тінейджер у коментарях до фотографій, опублікованих у своєму Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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