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Ештон Катчер збив на авто підлітка, але тому навіть сподобалося
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Голлівудський актор Ештон Катчер збив на автомобілі 19-річного підлітка.
Молодий чоловік їхав уздовж тротуару на своєму самокаті, коли 40-річний актор на своїй Tesla збив його.
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Помітивши, що сталося, Катчер відразу вискочив з автомобіля і кинувся до потерпілого. Однак все завершилося благополучно: молодий чоловік отримав лише кілька подряпин. Підліток, у свою чергу, зрозумівши, хто перед ним стоїть, не розгубився і попросив сфотографуватися. Ештон не зміг відмовити і позував на камеру з курйозними виразами обличчя.
"Сьогодні мене збила машина... Але все ок, адже це був Ештон Катчер", − зазначив тінейджер у коментарях до фотографій, опублікованих у своєму Instagram.
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