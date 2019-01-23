Airbus планує розробку безпілотних пасажирських літаків

За оцінками банку UBS, щорічно на зарплати пілотам авіакомпанії витрачають близько $ 30 млрд. При цьому брак фахівців посилюється з кожним роком: згідно з прогнозом Boeing, до 2036 року авіакомпаніям по всьому світу буде потрібно понад 637 тисяч льотчиків.

Поки більшість авіаліній не підтримують тотальну автоматизацію. Однак рішеннями зі штучним інтелектом уже зацікавилися творці літаків: зокрема, компанія Airbus оголосила про намір розробити систему управління з розрахунком на одного пілота в кабіні замість звичайних двох.

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"Ми хочемо створити ШІ-систему, яка звільнить людину від рутинних завдань", – розповіла технічний директор Airbus Грація Віттадіні.

У Airbus серйозно задумалися над безпілотними пасажирськими літаками / Aperto

Фахівець вважає, що в майбутньому вимоги до професії зміняться. Пілоти навчаться працювати у зв'язці зі штучним інтелектом, і зможуть не тільки контролювати роботу алгоритму, а й оперативно усувати наслідки збою системи. Також скоротиться кількість практичних годин, необхідних для отримання ліцензії на управління літаками.

У більш віддаленій перспективі Airbus планує розробити технологію повного автопілотування. Як зазначає Wall Street Journal, назвати заяви Віттадіні відірваними від реальності не можна, оскільки завдяки розвитку нових технологій, які нівелюють людський фактор, кількість авіакатастроф в останні роки значно скоротилося: так, у 2017 році на 1 млн комерційних рейсів припало менш як три великі аварії – і жодна з них не привела до катастрофи.

Разом з тим, автономні літаки поки не викликають у людей довіри. Опитування UBS Group AG показало, що 63% людей не полетіли б на безпілотному лайнері. Навіть зі скороченням льотного екіпажу готові миритися лише 48%. До того ж, поки неясно, як авіакомпаніям вдасться переконати регуляторів у безпеці безпілотних повітряних суден. За словами Віттадіні, системи штучного інтелекту важко сертифікувати, особливо якщо принцип роботи алгоритму складно пояснити.

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