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Wizz Air підняв ціни на пріоритетну посадку і зареєстрований багаж

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Wizz Air підняв ціни на послуги - фото 1
Wizz Air підняв ціни на послуги / delo

Угорський лоукост Wizz Air збільшив вартість послуги пріоритетної посадки, а також підняв ціни на зареєстрований багаж.

Як повідомляє Lowcostavia, вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) зараз становить від 5 до 17 євро. Раніше послуга коштувала від 5 до 15 євро.

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Вартість малого зареєстрованого багажу збільшилася з 7 до 12 євро до 9 – 27 євро. Ціна залежить від напрямку і дати подорожі. Відзначається, що зміни вже вступили в силу.

Вартість послуг Wizz Air - фото 302460
Вартість послуг Wizz Air

Згідно з новими нормами, пасажири з квитками, в вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти на борт літака верхній одяг і парасольку, а також ручну поклажу вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см.

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Джерело: lowcostavia
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