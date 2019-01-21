Wizz Air підняв ціни на пріоритетну посадку і зареєстрований багаж

Угорський лоукост Wizz Air збільшив вартість послуги пріоритетної посадки, а також підняв ціни на зареєстрований багаж.

Як повідомляє Lowcostavia, вартість WIZZ Priority (пріоритетної посадки) зараз становить від 5 до 17 євро. Раніше послуга коштувала від 5 до 15 євро.

І ще: Популярна авіакомпанія осоромилася через місця на борту літака

Вартість малого зареєстрованого багажу збільшилася з 7 до 12 євро до 9 – 27 євро. Ціна залежить від напрямку і дати подорожі. Відзначається, що зміни вже вступили в силу.

Вартість послуг Wizz Air

Згідно з новими нормами, пасажири з квитками, в вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти на борт літака верхній одяг і парасольку, а також ручну поклажу вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см.

Читайте також: Ryanair підняв плату за багаж