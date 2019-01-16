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Американські стюардеси почали брати чайові за свої послуги

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Всі охочі зможуть залишати чайові стюардесам - фото 1
Всі охочі зможуть залишати чайові стюардесам

Авіакомпанія Frontier Airlines оголосила, що з 2019 року її бортпровідники будуть брати чайові за надані ними послуги. У компанії вітаються подяки в розмірі до 20 відсотків від рахунку.

Насправді чайові на рейсах Frontier Airlines почали брати ще три роки тому. Але тоді кожен мав здавати їх у загальну скарбницю, щоб їх потім порівну ділили між усіма. Тепер же приблизно 2200 співробітників компанії дозволили залишати чайові собі, без необхідності ділитися ними з колегами.

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Delta і Southwest не підтримує ідею з чайовими на своїх рейсах, але якщо хтось із пасажирів захоче віддячити бортпровідника, він може це зробити. А ось в кодексі United Airlines чітко написано, що така практика заборонена!

Багато бортпровідників відмовляються від чайових, адже вважають це образливим. Це зумовлено тим, що вони не лише розносять їжу та напої, а й відповідають за безпеку пасажирів.

Тепер кожна зі стюардес буде отримувати персональні чайові - фото 301547
Тепер кожна зі стюардес буде отримувати персональні чайові

Асоціація бортпровідників їх підтримує і з 2016 року виступає проти чайових, враховуючи, що вони можуть стати причиною конфліктів всередині колективу.

Але в цій ситуації є й інша сторона – споживач. Якщо чайові стануть звичайною практикою, чи не буде пасажир, який відмовиться їх давати, вважатися скнарою?

А як ви вважаєте: бортпровідникам потрібно давати чайові?

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Джерело: thetravel
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