Adobe навчила нейромережу розпізнавати портрети, які були відредаговані в Photoshop

Розробники Adobe представили нейромережу, яка визначає портрети, відредаговані за допомогою графічного редактора. Як написала компанія у своєму блозі, останнім часом вона почала побоюватися величезного числа фейковий фото, зроблених у тому числі за допомогою її програми Photoshop.

Тому Adobe взялася за "антидот": вона називає алгоритм частиною ширшої спроби боротися з фейками на фото, у відео й аудіо.

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На прикладі портрета компанія показала, як відбувається обчислення: програма виділила частини обличчя, які зазнали змін. Вчили нейромережу на прикладах - розробники показували їй парні знімки з оригіналом і спотвореною версією.

Результат розробки, за словами Adobe, вже вражає. Під час випробувань машина вгадала 99% "відфотошоплених" портретів, натомість добровольці виявили лише 53% фейків. Алгоритм навчили навіть підказувати, як повернути фото до початкового стану, але поки ця функція лише тестується.

Нейромережа виглядає обнадійливо, але The Verge не вірить, що вона стане срібною кулею проти фальсифікацій. Спотворений контент все ще будуть поширювати в соціальних мережах, але з новим засобом його буде легше визначити.

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