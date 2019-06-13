Ніяких людей: через 10 років музику створюватимуть за допомогою штучного інтелекту

Побутує думка, що ми – останнє покоління, яке буде слухати музику, яка створюється справжніми виконавцями та музикантами. Їм на зміну прийде штучний інтелект, який за кілька років зуміє цілком і повністю замінити людей у цій галузі.

Інженер-мільярдер, бізнесмен і венчурний капіталіст Вінод Хосла зауважив, що цей сценарій цілком імовірний через 10 років.

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Я думаю, що через 10 років ви перестанете слухати музику, створену людьми, – зазначив він.

Замість звичних для нас пісень у мережі буде безліч унікальних мелодій, які нейромережі розробляють індивідуально для кожного слухача, враховуючи його вподобання. За останні кілька років зроблено чимало, аби все це стало реальністю.

Зараз набирають неабиякої популярності плейлисти на музичних сервісах, які складаються на основі настрою й активності користувача. Ім'я виконавця, назва альбому та треків уже не настільки важливі.

Крім того, організаціям буде значно вигідніше використовувати ШІ, тому що це допоможе знизити або й зовсім виключити витрати на ліцензування, які серйозно обмежують прибуток.

Нагадаємо, що у травні цього року Warner Music став першим у світі лейблом, який підписав музичний контракт зі штучним інтелектом. До цього нейромережа встигла записати блек-метал альбом, а на YouTube йде нескінченний дет-метал концерт від алгоритму Dadabots.

Слухайте онлайн-концерт від штучного інтелекту Dadabots:

Усе це звучить моторошнувато, чи не так?

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