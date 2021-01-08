9 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 січня, християни відзначають день Стефана, а у Таїланді – День дітей.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні 9 січня віряни відзначають день Степана.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 9 січня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт, Тихін. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1349 — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені живцем у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми.

1599 — у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.

1648 — Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.

1792 — Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787—1792.

1799 — у Великій Британії вперше у світі введено податок на прибуток.

1923 — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі. З розвитком гелікоптерів роботи зі створення автожирів були згорнуті.

1927 — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 — діти молодші як 18 років.

1951 — у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.

1972 — у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер "Королева Єлизавета", на той час найбільший у світі пасажирський корабель.

1992 — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.

2005 — на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата.

Лайнер "Королева Єлизавета"

ХТО НАРОДИВСЯ 9 СІЧНЯ

1890 — Карел Чапек, чеський письменник.

1907 — Микола Лівицький, український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі.

1913 — Річард Ніксон, 37-й президент США.

1920 — Мечислав Павликовський, польський актор театру та кіно.

1924 — Сергій Параджанов, український і вірменський кінорежисер.

1944 — Джиммі Пейдж, британський музичний діяч, один з найкращих гітаристів, створив рок-гурт "Led Zeppelin".

1970 — Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка.

1982 — Кетрін, герцогиня Кембриджська, дружина Вільяма, герцога Кембриджського, онука королеви Єлизавети II, сина Чарльза, принца Уельського і принцеси Діани.

1987 — Олена Підгрушна, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор.

Олена Підгрушна

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день город оббити осиковими кілками, то ніяка нечисть в нього не ввійде.

Іній на деревах – до хлібородного року.

Снігопад обіцяє хороший врожай грибів і ягід.

Якщо день сонячний і морозний, то рік буде врожайним.

Якщо ворони на снігу гніздяться, то скоро потеплішає. А ось якщо вони збираються на верхівках дерев в зграї, гряде похолодання.

На вулиці не видно маленьких пташок – буде снігопад.

Кінь на землю лягає – до тепла, поводиться неспокійно – до сніжної бурі.

Якщо копита у коней спітнілі, скоро потеплішає.

Гуси лапи підтискають – до холодів.

Туман стоїть над полем – до тепла.

Заєць прибіг до людського житла – до сильних морозів.

Червоний місяць – до снігу і м’якої погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Щоб вдома завжди був достаток, ні в якому разі не можна викидати крихти, які ви зібрали зі столу.

Не рекомендується брати в руки ріжучі інструменти, а також прясти.

Не можна використовувати навіть ножі, в минулі часи хліб у цей день не різали, а ламали.

Ні в якому разі не відмовляйтеся від частувань.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку