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9 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 9 січня, християни відзначають день Стефана, а у Таїланді – День дітей.До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 9 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні 9 січня віряни відзначають день Степана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 9 січня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Федір, Лука, Йосип, Давид, Яків, Ферапонт, Тихін. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1349 — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв спалені живцем у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми.
- 1599 — у Масселбурзі (Шотландія) створена найдавніша з офіційно зареєстрованих масонських лож.
- 1648 — Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.
- 1792 — Підписано Ясський мирний договір, що завершив російсько-турецьку війну 1787—1792.
- 1799 — у Великій Британії вперше у світі введено податок на прибуток.
- 1923 — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснив перший політ на винайденому ним автожирі. З розвитком гелікоптерів роботи зі створення автожирів були згорнуті.
- 1927 — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, загинуло 78 людей, з них 77 — діти молодші як 18 років.
- 1951 — у Нью-Йорку відбулось офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй.
- 1972 — у гавані Гонконгу загорівся і затонув океанський лайнер "Королева Єлизавета", на той час найбільший у світі пасажирський корабель.
- 1992 — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР.
- 2005 — на президентських виборах у Палестинській автономії переміг колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який замінив покійного Ясіра Арафата.
Лайнер "Королева Єлизавета"
ХТО НАРОДИВСЯ 9 СІЧНЯ
- 1890 — Карел Чапек, чеський письменник.
- 1907 — Микола Лівицький, український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі.
- 1913 — Річард Ніксон, 37-й президент США.
- 1920 — Мечислав Павликовський, польський актор театру та кіно.
- 1924 — Сергій Параджанов, український і вірменський кінорежисер.
- 1944 — Джиммі Пейдж, британський музичний діяч, один з найкращих гітаристів, створив рок-гурт "Led Zeppelin".
- 1970 — Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка.
- 1982 — Кетрін, герцогиня Кембриджська, дружина Вільяма, герцога Кембриджського, онука королеви Єлизавети II, сина Чарльза, принца Уельського і принцеси Діани.
- 1987 — Олена Підгрушна, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор.
Олена Підгрушна
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день город оббити осиковими кілками, то ніяка нечисть в нього не ввійде.
- Іній на деревах – до хлібородного року.
- Снігопад обіцяє хороший врожай грибів і ягід.
- Якщо день сонячний і морозний, то рік буде врожайним.
- Якщо ворони на снігу гніздяться, то скоро потеплішає. А ось якщо вони збираються на верхівках дерев в зграї, гряде похолодання.
- На вулиці не видно маленьких пташок – буде снігопад.
- Кінь на землю лягає – до тепла, поводиться неспокійно – до сніжної бурі.
- Якщо копита у коней спітнілі, скоро потеплішає.
- Гуси лапи підтискають – до холодів.
- Туман стоїть над полем – до тепла.
- Заєць прибіг до людського житла – до сильних морозів.
- Червоний місяць – до снігу і м’якої погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Щоб вдома завжди був достаток, ні в якому разі не можна викидати крихти, які ви зібрали зі столу.
- Не рекомендується брати в руки ріжучі інструменти, а також прясти.
- Не можна використовувати навіть ножі, в минулі часи хліб у цей день не різали, а ламали.
- Ні в якому разі не відмовляйтеся від частувань.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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