9 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають неофіційний Міжнародний день друзів, а віряни вшановують пам'ять праведного Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день друзів

Міжнародний день архівів або День архіваріуса

Міжнародний день акредитації

Всесвітній день пам'яті домашніх тварин

День єдності рас у США

День Дональда Дака

День геологів в Аргентині

1534 – Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія

1786 – У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво

1866 – метеорит під назвою "Княгиня"упав на Закарпатті

1801 – В Російській імперії заборонили публікацію в газетах оголошень про продаж кріпаків без землі

1822 – У США запатентували штучну щелепу

1847 – Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким митець та поет Тарас Шевченко став солдатом

1889 – У Римі на місці спалення відкрито пам'ятник Джордано Бруно

1898 – Велика Британія отримала від Китаю в оренду територію Гонконгу на термін у 99 років

1931 – У СРСР запустили швидкісний потяг "Червона стріла", який об'єднував Москву та Ленінград

1934 – На екранах уперше з'явився герой улюблених мультфільмів, а саме каченя Дональд Дак

1988 – Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі поставив світовий рекорд (6,05 метра)

2009 – Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" режисера Ігоря Подольчака.

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ

1508 – Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар, який переклав Біблію на словенську мову

1775 – Георг Фрідріх Гротефенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, основоположник дешифрування давньоперського клинопису

1781 – Джордж Стефенсон, британський винахідник паротяга, який збудував першу у світі залізницю

1812 – Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є зумів відкрити планету Нептун

1843 – Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, радикальна пацифістка та перша жінка, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру

1872 – Коте Марджанішвілі, грузинський режисер та засновник грузинського театру

1891 – Коул Портер, американський композитор

1915 – Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, якого вважають одним з творців електрогітари

1941 – Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake

1963 – Джонні Депп, знаменитий американський актор

1978 – Метью Белламі, фронтмен британської групи Muse

1981 – Наталі Портман, американська акторка

1983 – Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;

Якщо день ясний, але вже видно черв'яків, то до дощів;

Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;

Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;

Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки;

На сході сонця дуже душно – буде дощ найближчим часом;

Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають – прикмета того, що можна чекати ясного наступного дня;

Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто зловживати алкоголем;

Не слід погано думати про рідних і близьких;

Не гоже злитись та лихословити;

Не можна лінуватися та відмовлятись від роботи;

​Не варто байдикувати.

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