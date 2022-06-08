Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

9 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 379
9 червня – четвер - фото 1
9 червня – четвер

Сьогодні, 9 червня, у світі відзначають неофіційний Міжнародний день друзів, а віряни вшановують пам'ять праведного Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 9 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 9 червня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Нила та праведного Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 9 червня, іменини відзначають власники таких імен: Іванна, Іван, Анастасія, Людмила, Діана, Леонід, Петро, Нил та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

9 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 507144

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день друзів
  • Міжнародний день архівів або День архіваріуса
  • Міжнародний день акредитації
  • Всесвітній день пам'яті домашніх тварин
  • День єдності рас у США
  • День Дональда Дака
  • День геологів в Аргентині
  • 1534 – Жак Картьє відкрив річку Святого Лаврентія
  • 1786 – У Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво
  • 1866 – метеорит під назвою "Княгиня"упав на Закарпатті
  • 1801 – В Російській імперії заборонили публікацію в газетах оголошень про продаж кріпаків без землі
  • 1822 – У США запатентували штучну щелепу
  • 1847 – Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким митець та поет Тарас Шевченко став солдатом
  • 1889 – У Римі на місці спалення відкрито пам'ятник Джордано Бруно
  • 1898 – Велика Британія отримала від Китаю в оренду територію Гонконгу на термін у 99 років
  • 1931 – У СРСР запустили швидкісний потяг "Червона стріла", який об'єднував Москву та Ленінград
  • 1934 – На екранах уперше з'явився герой улюблених мультфільмів, а саме каченя Дональд Дак
  • 1988 – Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі поставив світовий рекорд (6,05 метра)
  • 2009 – Українська прем'єра та кінотеатральний реліз фільму "Las Meninas" режисера Ігоря Подольчака.
9 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 507145

ХТО НАРОДИВСЯ 9 ЧЕРВНЯ

  • 1508 – Примож Трубар, видатний діяч Реформації у Словенії, лінгвіст, першодрукар, який переклав Біблію на словенську мову
  • 1775 – Георг Фрідріх Гротефенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, основоположник дешифрування давньоперського клинопису
  • 1781 – Джордж Стефенсон, британський винахідник паротяга, який збудував першу у світі залізницю
  • 1812 – Йоганн Готфрід Ґалле, німецький астроном, який за розрахунками Урбана Левер'є зумів відкрити планету Нептун
  • 1843 – Берта фон Зуттнер, австрійська новелістка, радикальна пацифістка та перша жінка, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру
  • 1872 – Коте Марджанішвілі, грузинський режисер та засновник грузинського театру
  • 1891 – Коул Портер, американський композитор
  • 1915 – Лес Пол, американський гітарист, новатор у галузі звукозапису, якого вважають одним з творців електрогітари
  • 1941 – Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake
  • 1963 – Джонні Депп, знаменитий американський актор
  • 1978 – Метью Белламі, фронтмен британської групи Muse
  • 1981 – Наталі Портман, американська акторка
  • 1983 – Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вранці дуже спекотно, то найближчим часом очікується негоди;
  • Якщо день ясний, але вже видно черв'яків, то до дощів;
  • Якщо літній туман вранці, то буде гарний врожай грибів;
  • Якщо чути стукіт дятла, то до негоди;
  • Якщо на березі добре видно бруньки, то до спеки;
  • На сході сонця дуже душно – буде дощ найближчим часом;
  • Хмарна погода вдень 9 червня, але до вечора хмари пропадають – прикмета того, що можна чекати ясного наступного дня;
  • Якщо в цей день зробити прибирання в будинку, то можна щастя своє з хати вимести.
9 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 507146

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто зловживати алкоголем;
  • Не слід погано думати про рідних і близьких;
  • Не гоже злитись та лихословити;
  • Не можна лінуватися та відмовлятись від роботи;
  • ​Не варто байдикувати.

Читайте також: Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії

пропозиції партнерів
Новини