8 простих звичок, які покращать життя під час війни

Як змінити життя на краще під час війни / Sasha Freemind on Unsplash

Коли війна триває місяцями, то дуже важливо вміти підтримувати себе морально та фізично. Від цього залежить ваша продуктивність, впевненість у перемозі та загалом самопочуття. Як покращити життя під час воєнного стану – читайте далі.

Під час війни складно планувати своє життя та підтримувати себе на нормальному емоційному та фізичному рівні. Тому експерти з платформи "Бережи себе" разом з консультанткою UNICEF з харчування Анастасією Голобородько розповіли, як покращити своє самопочуття у такий період.

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Здоров’я – твій головний актив. Це працює, як у фінансах: ти контролюєш результат сьогодні, щоб отримати вигоду завтра. Твоя вигода – гарне самопочуття та високий рівень життя. Це перше, що треба запам’ятати, щоби покращити свій рівень життя в будь-яких умовах, – наголошують фахівці.

Звички, що покращать життя під час війни:

Пийте вдосталь води, якщо вона є у вільному доступі;

Пам'ятайте про принципи правильного харчування та намагайтесь їх вводити у свої будні;

Плануйте раціон так, щоб вживати смачну і корисну їжу;

Якщо відчуваєте "психологічний голод" (бажання "заїсти" стрес), то обирайте повільну їжу, приміром, моркву ;

Старайтесь повернути нормальний сон;

Уникайте додаткового стресу, якщо це можливо;

Звертайте увагу на своє тіло та самопочуття;

Більше рухайтесь.

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