Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології

Студент поділився лайфхаком від свого професора, як максимально швидко стати щасливішим. Для цього знадобиться лише ручка і доступ до інтернету. Рекомендуємо спробувати!

Блогер Маккерон Войлрейвен активно веде профіль у Тікток, де ділиться різноманітними відео про свої будні. Але його недавній ролик став справді вірусним, зібравши понад 9 мільйонів переглядів.

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Річ у тому, що хлопець перевірив незвичайний лайфхак від свого професора з кафедри психології Дуга Петерсона з Університету Південної Дакоти. Під час лекції викладач розповідає, що всього за 30 секунд можна покращити собі настрій.

Для цього потрібно взяти ручку та стиснути її між зубами, не торкаючись губами. Також варто підняти брови та увімкнути якесь кумедне відео, приміром, з падінням пінгвінів. Після 30 секунд з такою "маскою" мозок отримає сигнали про те, що людина щаслива. Тому й справді підіймається настрій.

Ось ролик з лайфхаком:

А ось бонус у вигляді кумедного відео з пінгвінами:

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