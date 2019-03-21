8 причин пити смузі щодня

Здорове харчування зараз у тренді. І це добре, адже потрібно піклуватися про себе. Дізнайтеся, чому корисно пити смузі.

Смузі – смачний натуральний напій з перетертих фруктів та овочів з водою. Він корисніший, ніж свіжовичавлений сік, тому що містить клітковину, яка сприятливо впливає на травну систему людини.

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Експерти радять починати день зі смузі, адже це вітамінна бомба, яка зарядить вас енергією перед сніданком. Також смузі можна пити замість вечері, щоб розвантажити кишково-шлунковий тракт.

Ось чому варто пити смузі щодня:

Підвищує імунітет. Виводить токсини. Позбавляє здуття. Підвищує енергію. Покращує травлення. Покращує стан шкіри. Регулює гормональний фон. Знижує вагу.

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