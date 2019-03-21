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8 причин пити смузі щодня
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Здорове харчування зараз у тренді. І це добре, адже потрібно піклуватися про себе. Дізнайтеся, чому корисно пити смузі.
Смузі – смачний натуральний напій з перетертих фруктів та овочів з водою. Він корисніший, ніж свіжовичавлений сік, тому що містить клітковину, яка сприятливо впливає на травну систему людини.
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Експерти радять починати день зі смузі, адже це вітамінна бомба, яка зарядить вас енергією перед сніданком. Також смузі можна пити замість вечері, щоб розвантажити кишково-шлунковий тракт.
Ось чому варто пити смузі щодня:
- Підвищує імунітет.
- Виводить токсини.
- Позбавляє здуття.
- Підвищує енергію.
- Покращує травлення.
- Покращує стан шкіри.
- Регулює гормональний фон.
- Знижує вагу.
До теми: Дієтологи розповіли, чому корисно їсти варені овочі
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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