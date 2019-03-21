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8 причин пити смузі щодня

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Смузі – користь для здоров'я! - фото 1
Смузі – користь для здоров'я!

Здорове харчування зараз у тренді. І це добре, адже потрібно піклуватися про себе. Дізнайтеся, чому корисно пити смузі.

Смузі – смачний натуральний напій з перетертих фруктів та овочів з водою. Він корисніший, ніж свіжовичавлений сік, тому що містить клітковину, яка сприятливо впливає на травну систему людини.

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Експерти радять починати день зі смузі, адже це вітамінна бомба, яка зарядить вас енергією перед сніданком. Також смузі можна пити замість вечері, щоб розвантажити кишково-шлунковий тракт.

Ось чому варто пити смузі щодня:
  1. Підвищує імунітет.
  2. Виводить токсини.
  3. Позбавляє здуття.
  4. Підвищує енергію.
  5. Покращує травлення.
  6. Покращує стан шкіри.
  7. Регулює гормональний фон.
  8. Знижує вагу.

До теми: Дієтологи розповіли, чому корисно їсти варені овочі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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