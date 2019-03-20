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Дієтологи розповіли, чому корисно їсти варені овочі

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Експерти рекомендують регулярно їсти варені овочі - фото 1
Експерти рекомендують регулярно їсти варені овочі / My Food Story

За словами фахівців, страви, які складаються з варених овочів, слід більш активно включати у раціон харчування. Цьому є цілком логічне пояснення!

Варені овочі допомагають забезпечити здоров'я шкіри. Особливо добре для цього підходять морква, помідори та шпинат, які відрізняються вмістом великої кількості протизапальних речовин і антиоксидантів.

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Варені овочі також слід вживати для ефективної роботи нирок. Виявляється, вони допомагають позбутися сечокам'яної хвороби й інших проблем з роботою нирок. Вживання варених городніх плодів блокує утворення каменів.

Фахівці в галузі трансплантології волосся стверджують, що варені овочі сприяють оздоровленню фолікул. Особливо ефективно себе в цьому плані проявляє морква. Вона зміцнює волосся, а також сприяє їх росту.

Варені овочі принесуть неабияку користь організму - фото 315745
Варені овочі принесуть неабияку користь організму / Taste

Також варені овочі позитивно діють на роботу шлунка. Більш того, вони здатні боротися з бактерією Helicobacter pylori, яка стає однією з причин розвитку гастриту та навіть виразки. Річ у тім, що приготовані таким чином городні плоди легко перетравлюються і майже не чинять тиск на стінки шлунка.

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Джерело: Med2
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