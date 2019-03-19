Як збадьоритись: ці напої замінять каву

Полюбляєте пити каву увесь день, а не тільки вранці? Пора потурбуватись про власне самопочуття та обрати інші продукти для збадьорення. Ці смаколики додають енергії не гірше, аніж ароматний напій!

Кава вважається традиційним напоєм ранку, який дозволяє швидко прокинутись та налаштуватись на ефективний день. Однак зловживання кавою не надто добре впливає на організм, тому її можна замінити іншими продуктами, що мають схожий ефект.

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Чай

Чим замінити каву

Може здатися дивним, але завдяки вмісту теїну чай здатен не лише збадьорити, а й довше тримати організм у тонусі. Щоправда, ефект помітний не одразу, зате не шкодить здоров'ю.

"Зелені" смузі

Чим замінити каву

Цей варіант не лише корисний і смачний, а й бадьорить. До того ж, у поєднанні з правильним сніданком це дозволить зміцнити імунітет та самопочуття. Звісно ж, краще робити смузі з овочів та фруктів з мінімальною кількістю підсолоджувачів.

Вода з лимоном

Чим замінити каву

Такий своєрідний предок лимонаду є доволі популярний серед людей, які просувають правильний раціон харчування. І справді, тепла вода з лимоном допомагає покращити травлення та "запускає" організм вранці.

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