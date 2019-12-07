8 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 грудня, віряни вшановують пам'ять Климента I та священномученика Петра Олександрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Климента I. Він був постолом від сімдесяти, який широко шанувався в Стародавній Русі. У цей день церква також шанує пам'ять священномученика Петра Олександрійського. Його вихованням займався єпископ Феон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Климентій, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Катерина, Іван, Іларіон, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1609 – в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді у 1602 році. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.

1868 – у Львові засноване товариство "Просвіта" .

. 1881 – згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії).

1919 – коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель – Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння.

1941 – США та Велика Британія оголосили війну Японії.

1942 – іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: "Світ вибирає між комунізмом і фашизмом, і я вибираю останнє".

1963 – у Неваді викрадений син американського співака Френка Сінатри.

1963 – розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.

1966 – в Егейському морі затонув грецький пором "Геракліон", здійснюючи черговий рейс з острова Крит. Причиною катастрофи стала вантажівка-рефрижератор, яка зірвалася з кріплення і проламала ворота. Загинули 264 людини.

1968 – на екрани СРСР вийшов фільм Михайла Швейцера "Золоте теля".

1980 – кількома пострілами в спину 25-річний Марк Девід Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.

1987 – у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

1991 – відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.

1991 – на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки прийнято рішення про визнання незалежності України.

2004 – Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" – внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року".

2010 – із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.

2010 – японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила – пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.

2013 – о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам'ятник Леніну на Бесарабці.

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ГРУДНЯ

65 до н. е. – Горацій, давньоримський поет "золотого віку" римської літератури. Один з найуславленіших авторів у всій світовій літературі.

1542 – Марія Стюарт, королева Шотландії з 1542 року.

1574 – Марія Анна Баварська, перша дружина Фердинанда II Габсбурга – імператора Священної Римської імперії.

1626 – Христина Шведська, королева Швеції у 1632-1654 роки.

1708 – Франц I, імператор Священної Римської Імперії, Великий герцог Тосканський, герцог Лотаринський, чоловік Марії-Терезії.

1723 – Поль Анрі Гольбах, французький філософ німецького походження, письменник, просвітник, енциклопедист.

1795 – Петер Андреас Ганзен, дансько-німецький астроном і геодезист.

1815 – Адольф фон Менцель, німецький маляр, живописець, ілюстратор.

1826 – Лега Сільвестро, італійський художник, один з головних представників творчого товариства Мак'яйолі.

1832 – Б'єрнстьєрне Б'єрнсон, норвезький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1903 року.

1844 – Еміль Рено, французький винахідник, художник і популяризатор науки, предтеча анімаційного кіно.

1858 – Микола Волкович, український хірург.

1861 – Жорж Мельєс, французький винахідник і кінорежисер, один із засновників світового кінематографа.

1861 – Арістид Майоль, франзузький скульптор, гравер, портретист та літограф.

1862 – Жорж Фейдо, французький комедіограф.

1864 – Каміла Клодель, французька скульпторка.

1865 – Ян Сібеліус, фінський композитор.

1865 – Жак Соломон Адамар, французький математик.

1876 – Марія Крушельницька, українська актриса і письменниця.

1878 – Михайло Омелянович-Павленко, український діяч, генерал-полковник Армії УНР, Начальний Командант УГА, командувач 1-го Зимового походу.

1880 – Йоганнес Аавік, естонський мовознавець.

1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст, видавець, громадський діяч.

1884 – Юліан Опільський (Ю. Л. Рудницький), український письменник.

1886 – Дієго Рівера, мексиканський художник-монументаліст.

1890 – Богуслав Мартіну, чеський композитор.

1907 – Климентій Домінчен, український композитор, диригент. Народний артист України.

1907 – Антон Хижняк, український письменник.

1912 – Юра Зойфер, австрійський драматург, поет, журналіст, політик, уродженець Харкова.

1912 – Степан Добош, засновник і перший ректор Ужгородського університету.

1919 – Ющенко Катерина Логвинівна, автор першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування"), науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН УРСР.

1922 – Луціан Фройд, англійський художник німецько-єврейського походження.

1925 – Джиммі Сміт, американський джазовий органіст.

1926 – Чхеїдзе Резо Давидович, грузинський актор та режисер. Найвідоміший його фільм "Батько солдата".

1927 – Микола Манойло, український оперний співак, народний артист СРСР.

1936 – Девід Керрадайн, американський кіноактор.

1943 – Джим Моррісон (Джеймс Дуглас Моррісон), американський рок-музикант, фронтмен групи The Doors.

1947 – Томас Роберт Чек, американський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії.

1953 – Кім Бессінджер, американська кіноакторка, лауреат премії "Оскар".

1953 – Норман Фінкельштейн, американський політолог, автор та активіст.

1960 – Бродді Крістьянссон, ісландський бадмінтоніст.

1966 – Шинейд О'Коннор, ірландська поп-співачка.

1970 – Хуан Мануель де Прада, один з найбільш талановитих письменників в сучасній іспанській літературі. Лауреат премії "Планета" і Премії Бібліотеки Бреве.

1973 – Корі Тейлор, американський виконавець у стилі нью-метал (Slipknot, Stone Sour).

1978 – Ян Сомерхолдер, американський актор.

1982 – Нікі Мінаж, американська співачка, реп-виконавець, акторка та модель.

1986 – Кейт Вогель, американська поп-рок-співачка, автор-виконавець, акторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.

Якщо на водоймах поверх льоду помітна вода, то скоро потеплішає й піде дощ.

Якщо багато снігу на землі лежить, то рік врожайним буде.

Якщо півні рано вранці кричать, то це до потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

8 грудня не можна відсиджуватися вдома, а обов'язково потрібно йти до церкви, щоб помолитися святому Клименту.

Також цей день не можна проводити на самоті – всім членам сім'ї потрібно зібратися разом за вечерею, щоб поспілкуватися.

Намагайтеся без потреби не виходити з будинку, оскільки можете зустрітися з негараздами. Особливо старайтеся не залишати рідні стіни в темний час доби.

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