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8 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 грудня, віряни вшановують пам'ять Климента I та священномученика Петра Олександрійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Климента I. Він був постолом від сімдесяти, який широко шанувався в Стародавній Русі. У цей день церква також шанує пам'ять священномученика Петра Олександрійського. Його вихованням займався єпископ Феон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 8 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Климентій, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Катерина, Іван, Іларіон, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1609 – в Мілані відкрилася Амброзіанська бібліотека, друга найбільша в Європі публічна бібліотека після Бодлеанської, відкритої в Оксфорді у 1602 році. До Амброзіанської бібліотеки входить також картинна галерея.
- 1868 – у Львові засноване товариство "Просвіта".
- 1881 – згорів віденський Рінгтеатр, у якому загинуло близько 850 людей (найжахливіша театральна пожежа у світовій історії).
- 1919 – коаліція союзників (члени Антанти) визнала східним кордоном Польщі "лінію Керзона", юридично затвердивши анексію Польщею деяких українських етнічних земель – Холмщини, Підляшшя, Лемківщини та Посяння.
- 1941 – США та Велика Британія оголосили війну Японії.
- 1942 – іспанський диктатор Франциско Франко оголосив: "Світ вибирає між комунізмом і фашизмом, і я вибираю останнє".
- 1963 – у Неваді викрадений син американського співака Френка Сінатри.
- 1963 – розпочав свою роботу Український католицький університет імені святого Климента в Римі.
- 1966 – в Егейському морі затонув грецький пором "Геракліон", здійснюючи черговий рейс з острова Крит. Причиною катастрофи стала вантажівка-рефрижератор, яка зірвалася з кріплення і проламала ворота. Загинули 264 людини.
- 1968 – на екрани СРСР вийшов фільм Михайла Швейцера "Золоте теля".
- 1980 – кількома пострілами в спину 25-річний Марк Девід Чепмен вбив Джона Леннона, який ввечері повертався з дружиною Йоко Оно додому. Убивця навіть не намагався втекти з місця злочину.
- 1987 – у Вашингтоні генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
- 1991 – відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.
- 1991 – на позачерговому засіданні уряду Чехо-Словацької Федеративної Республіки прийнято рішення про визнання незалежності України.
- 2004 – Верховна Рада України проголосувала за "великий пакет" – внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування та закон "Про особливості застосування закону України "Про вибори Президента України" при переголосуванні повторного голосування у грудні 2004 року".
- 2010 – із другим запуском SpaceX Falcon 9 та першим – SpaceX Dragon, SpaceX стає першою приватною компанією, якій вдалося успішно запустити, вивести на орбіту та безпечно повернути космічний апарат.
- 2010 – японський космічний апарат IKAROS із живленням від сонячного вітрила – пролітає повз планету Венера на відстані 80 000 км.
- 2013 – о 18:00 в Києві під час мітингу на Євромайдані повалено пам'ятник Леніну на Бесарабці.
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ГРУДНЯ
- 65 до н. е. – Горацій, давньоримський поет "золотого віку" римської літератури. Один з найуславленіших авторів у всій світовій літературі.
- 1542 – Марія Стюарт, королева Шотландії з 1542 року.
- 1574 – Марія Анна Баварська, перша дружина Фердинанда II Габсбурга – імператора Священної Римської імперії.
- 1626 – Христина Шведська, королева Швеції у 1632-1654 роки.
- 1708 – Франц I, імператор Священної Римської Імперії, Великий герцог Тосканський, герцог Лотаринський, чоловік Марії-Терезії.
- 1723 – Поль Анрі Гольбах, французький філософ німецького походження, письменник, просвітник, енциклопедист.
- 1795 – Петер Андреас Ганзен, дансько-німецький астроном і геодезист.
- 1815 – Адольф фон Менцель, німецький маляр, живописець, ілюстратор.
- 1826 – Лега Сільвестро, італійський художник, один з головних представників творчого товариства Мак'яйолі.
- 1832 – Б'єрнстьєрне Б'єрнсон, норвезький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1903 року.
- 1844 – Еміль Рено, французький винахідник, художник і популяризатор науки, предтеча анімаційного кіно.
- 1858 – Микола Волкович, український хірург.
- 1861 – Жорж Мельєс, французький винахідник і кінорежисер, один із засновників світового кінематографа.
- 1861 – Арістид Майоль, франзузький скульптор, гравер, портретист та літограф.
- 1862 – Жорж Фейдо, французький комедіограф.
- 1864 – Каміла Клодель, французька скульпторка.
- 1865 – Ян Сібеліус, фінський композитор.
- 1865 – Жак Соломон Адамар, французький математик.
- 1876 – Марія Крушельницька, українська актриса і письменниця.
- 1878 – Михайло Омелянович-Павленко, український діяч, генерал-полковник Армії УНР, Начальний Командант УГА, командувач 1-го Зимового походу.
- 1880 – Йоганнес Аавік, естонський мовознавець.
- 1882 – Григорій Шерстюк, український мовознавець, педагог, журналіст, видавець, громадський діяч.
- 1884 – Юліан Опільський (Ю. Л. Рудницький), український письменник.
- 1886 – Дієго Рівера, мексиканський художник-монументаліст.
- 1890 – Богуслав Мартіну, чеський композитор.
- 1907 – Климентій Домінчен, український композитор, диригент. Народний артист України.
- 1907 – Антон Хижняк, український письменник.
- 1912 – Юра Зойфер, австрійський драматург, поет, журналіст, політик, уродженець Харкова.
- 1912 – Степан Добош, засновник і перший ректор Ужгородського університету.
- 1919 – Ющенко Катерина Логвинівна, автор першої у світі мови програмування високого рівня ("Адресної мови програмування"), науковець-кібернетик, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент АН УРСР.
- 1922 – Луціан Фройд, англійський художник німецько-єврейського походження.
- 1925 – Джиммі Сміт, американський джазовий органіст.
- 1926 – Чхеїдзе Резо Давидович, грузинський актор та режисер. Найвідоміший його фільм "Батько солдата".
- 1927 – Микола Манойло, український оперний співак, народний артист СРСР.
- 1936 – Девід Керрадайн, американський кіноактор.
- 1943 – Джим Моррісон (Джеймс Дуглас Моррісон), американський рок-музикант, фронтмен групи The Doors.
- 1947 – Томас Роберт Чек, американський молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії.
- 1953 – Кім Бессінджер, американська кіноакторка, лауреат премії "Оскар".
- 1953 – Норман Фінкельштейн, американський політолог, автор та активіст.
- 1960 – Бродді Крістьянссон, ісландський бадмінтоніст.
- 1966 – Шинейд О'Коннор, ірландська поп-співачка.
- 1970 – Хуан Мануель де Прада, один з найбільш талановитих письменників в сучасній іспанській літературі. Лауреат премії "Планета" і Премії Бібліотеки Бреве.
- 1973 – Корі Тейлор, американський виконавець у стилі нью-метал (Slipknot, Stone Sour).
- 1978 – Ян Сомерхолдер, американський актор.
- 1982 – Нікі Мінаж, американська співачка, реп-виконавець, акторка та модель.
- 1986 – Кейт Вогель, американська поп-рок-співачка, автор-виконавець, акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.
- Якщо на водоймах поверх льоду помітна вода, то скоро потеплішає й піде дощ.
- Якщо багато снігу на землі лежить, то рік врожайним буде.
- Якщо півні рано вранці кричать, то це до потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 8 грудня не можна відсиджуватися вдома, а обов'язково потрібно йти до церкви, щоб помолитися святому Клименту.
- Також цей день не можна проводити на самоті – всім членам сім'ї потрібно зібратися разом за вечерею, щоб поспілкуватися.
- Намагайтеся без потреби не виходити з будинку, оскільки можете зустрітися з негараздами. Особливо старайтеся не залишати рідні стіни в темний час доби.
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