8 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день

8 березня відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок. У цей день заведено згадувати досягнення жінок у різних сферах, відвідувати феміністичні марші, дивитися фільми та читати про жінок й надихатися. Ми підготували для вас добірку книг, які змусять інакше подивитися на наше суспільство.

Марґарет Етвуд "Оповідь служниці", "Заповіти"

Видавництво: Клуб сімейного дозвілля

Марґарет Етвуд створила альтернативний світ, у якому жінок позбавили прав, а їхні життя стали лише суспільним репродуктивним обов'язком. Подивіться на таку "реальність" та вжахніться. Це тоталітарна держава Республіка Гілеад, де ті жінки, які можуть народжувати дітей, стають служницями високопосадовців та їх дружин. Їх місія – виношувати потомство. Їм заборонено мати власні речі, читати, писати, працювати. Усі спроби опору та бунту закінчуються повішанням. Головна героїня все ж намагається повернутися до попереднього життя і втекти з Гілеаду. На її шляху і затяті прихильники Республіки, і обережні порушники правил, і такі ж служниці, як вона, які мріють, що це лише жахастик уві сні.

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Лів Стрьомквіст "Заборонений плід"

Видавництво: Видавництво

Лів Стрьомквіст створила не просто чудовий комікс, а справжню настільну феміністичну книгу для ВСІХ. Якщо у когось досі виникають запитання, чому восьмого березня відзначають не свято весни, а День боротьби за права жінок, то вручіть тій людині цю книгу. Авторка зібрала під однією обкладинкою довгу історію про те, як бути жінкою. Тут і сексистські стереотипи, про появу та формування яких розповідає Лів Стрьомквіст. Тут і історичні дані про чоловіків, які вплинули на знання про жіноче тіло. Тільки уявіть, що у світі досі практикують жіноче обрізання, тобто видалення клітора. Так-так, у XXI столітті. "Заборонений плід" – це комікс, над яким читачки будуть і сміятися, і дивуватися, і сумувати, і жахатися, і пишатися тим, що є жінками. Не бійтеся говорити про "заборонене", адже ви вільні!

Тамара Марценюк "Гендер для всіх. Виклик стереотипам"

Видавництво: Основи

Міжнародний жіночий день не про панування над чоловіками, а про рівність прав, тому пропонуємо вам ознайомитися з цією книгою. Тамара Марценюк експертно пояснює, що гендерні стереотипи існують і не є вигадкою, як можуть стверджувати тролі у соцмережах. Ця книга про суспільні нерівності, де прилітає нам усім, адже кожен може відчути на собі тиск. Сексизм, ейджизм, мізогінія, мізандрія... Дискримінують і чоловік, і жінок, і за статтю, і за віком, і за походженням, і за професією, і за іншими чинниками. Ця книга не лише озвучення проблеми, але й пошук їх розв'язання.

Франческа Кавалло, Елена Фавіллі "Казки на ніч для дівчат-бунтарок"

Видавництво: #книголав

Франческа Кавалло та Елена Фавіллі – авторки цієї книги – зрозуміли, що немає казок без гендерних стереотипів. Це стало для них викликом і вони вирішили написати історії, які б надихали дівчат та показали, що світ не плоский, а можливостей є безліч. Це "збірка казкових розповідей про реальних жінок, які змінили світ". Під обкладинкою чекають на прочитання 100 біографій видатних жінок. Авторки розповідають про життя героїнь у формі казки, а ілюстраторки, які працювали над цим проєктом, створили для кожної яскравий портрет.

Сильвія Плат "Під скляним ковпаком"

Видавництво: Видавництво Старого Лева

Цю книгу написала американська поетеса Сильвія Плат. Це її єдиний прозовий твір і його називають напівавтобіографічним. У романі авторка розповідає про життя юнки в Америці 1950-х років. Головна героїня намагається подолати "великий депресивний розлад", який їй класифікують лікарі. "Під скляним ковпаком" підіймає тему депресії, самогубства та того, як суспільство на це реагує. При читанні роману важливо усвідомлювати, у якому часі та місці відбуваються події, адже це безпосередньо впливає на розгортання сюжету.

Книги читала Валентина Рущак

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