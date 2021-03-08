На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
- 61
8 березня відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок. У цей день заведено згадувати досягнення жінок у різних сферах, відвідувати феміністичні марші, дивитися фільми та читати про жінок й надихатися. Ми підготували для вас добірку книг, які змусять інакше подивитися на наше суспільство.
Марґарет Етвуд "Оповідь служниці", "Заповіти"
- Видавництво: Клуб сімейного дозвілля
Марґарет Етвуд створила альтернативний світ, у якому жінок позбавили прав, а їхні життя стали лише суспільним репродуктивним обов'язком. Подивіться на таку "реальність" та вжахніться. Це тоталітарна держава Республіка Гілеад, де ті жінки, які можуть народжувати дітей, стають служницями високопосадовців та їх дружин. Їх місія – виношувати потомство. Їм заборонено мати власні речі, читати, писати, працювати. Усі спроби опору та бунту закінчуються повішанням. Головна героїня все ж намагається повернутися до попереднього життя і втекти з Гілеаду. На її шляху і затяті прихильники Республіки, і обережні порушники правил, і такі ж служниці, як вона, які мріють, що це лише жахастик уві сні.
І ще: Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
Лів Стрьомквіст "Заборонений плід"
- Видавництво: Видавництво
Лів Стрьомквіст створила не просто чудовий комікс, а справжню настільну феміністичну книгу для ВСІХ. Якщо у когось досі виникають запитання, чому восьмого березня відзначають не свято весни, а День боротьби за права жінок, то вручіть тій людині цю книгу. Авторка зібрала під однією обкладинкою довгу історію про те, як бути жінкою. Тут і сексистські стереотипи, про появу та формування яких розповідає Лів Стрьомквіст. Тут і історичні дані про чоловіків, які вплинули на знання про жіноче тіло. Тільки уявіть, що у світі досі практикують жіноче обрізання, тобто видалення клітора. Так-так, у XXI столітті. "Заборонений плід" – це комікс, над яким читачки будуть і сміятися, і дивуватися, і сумувати, і жахатися, і пишатися тим, що є жінками. Не бійтеся говорити про "заборонене", адже ви вільні!
Тамара Марценюк "Гендер для всіх. Виклик стереотипам"
- Видавництво: Основи
Міжнародний жіночий день не про панування над чоловіками, а про рівність прав, тому пропонуємо вам ознайомитися з цією книгою. Тамара Марценюк експертно пояснює, що гендерні стереотипи існують і не є вигадкою, як можуть стверджувати тролі у соцмережах. Ця книга про суспільні нерівності, де прилітає нам усім, адже кожен може відчути на собі тиск. Сексизм, ейджизм, мізогінія, мізандрія... Дискримінують і чоловік, і жінок, і за статтю, і за віком, і за походженням, і за професією, і за іншими чинниками. Ця книга не лише озвучення проблеми, але й пошук їх розв'язання.
Франческа Кавалло, Елена Фавіллі "Казки на ніч для дівчат-бунтарок"
- Видавництво: #книголав
Франческа Кавалло та Елена Фавіллі – авторки цієї книги – зрозуміли, що немає казок без гендерних стереотипів. Це стало для них викликом і вони вирішили написати історії, які б надихали дівчат та показали, що світ не плоский, а можливостей є безліч. Це "збірка казкових розповідей про реальних жінок, які змінили світ". Під обкладинкою чекають на прочитання 100 біографій видатних жінок. Авторки розповідають про життя героїнь у формі казки, а ілюстраторки, які працювали над цим проєктом, створили для кожної яскравий портрет.
Сильвія Плат "Під скляним ковпаком"
- Видавництво: Видавництво Старого Лева
Цю книгу написала американська поетеса Сильвія Плат. Це її єдиний прозовий твір і його називають напівавтобіографічним. У романі авторка розповідає про життя юнки в Америці 1950-х років. Головна героїня намагається подолати "великий депресивний розлад", який їй класифікують лікарі. "Під скляним ковпаком" підіймає тему депресії, самогубства та того, як суспільство на це реагує. При читанні роману важливо усвідомлювати, у якому часі та місці відбуваються події, адже це безпосередньо впливає на розгортання сюжету.
Книги читала Валентина Рущак
До теми: Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
15:51Для тих, хто уже вакцинувався: названо найкращі країни для відпочинку у 2021 році
-
15:30Чи всім потрібно бути жайворонками: плюси і мінуси ранніх підйомів
-
15:15У мережі жорстко розкритикували одну з учасниць Холостяка-11: від неї нудить
-
14:59Єлизавета II купила цуценя коргі за 2,6 тисячі фунтів
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:30Чим відрізняються жіночі і чоловічі кишені: це фото здивувало мережу
-
14:12Дієтичні продукти, які лише заважають схуднути: повний список
-
13:57Легендарну Toyota з 80-х в ідеальному стані виставили на продаж
-
13:40Думки про суїцид і безмежний сором: Меган Маркл розповіла про життя у королівській родині
-
13:25Меган Маркл і принц Гаррі розсекретили стать другої дитини
-
13:13Зелена перука, піджак та бокал: JULIK в оригінальний спосіб привітав жінок
-
12:50Голос країни 11 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
12:32Не обдуриш: ці знаки Зодіаку бачать людей наскрізь
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:178 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
11:17Дженніфер Лопес показала обличчя без грама макіяжу і здивувала усіх
-
10:44Дамський каприз: рецепт смачного салату, який їй точно сподобається
-
10:10Вченим вдалося прочитати загадковий лист з XVII століття
-
09:42Як виглядає завод, на якому роблять вакцину Covishield (фото, відео)
-
09:15Кім Кардашян у відвертому бікіні підірвала мережу
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
08:27Як доглядати за шкірою навесні: ефективні поради
-
07:47У Великобританії зняли корабель, який пересувався у повітрі: фото незвичайного міражу
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
21:43Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня
- 06 березня
-
21:17Як навчитися відкладати гроші: 3 прості психологічні трюки
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
- 04 березня
-
21:47Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди
-
18:50Однакова вага і різний вигляд: ефектні перевтілення людей, який привели себе у форму
-
15:30Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)