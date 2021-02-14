Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю

У Міжнародний день дарування книг поговоримо про подарунки, а саме, як обрати книгу для завзятих читачів й не помилитися. Ми підготували для вас безпрограшний список того, що сміливо можна презентувати будь-якому книголюбу.

Зваблення їжею з українським смаком

Видавництво: #книголав

Для тих, хто любить готувати. Для тих, хто любить попоїсти. Для тих, хто любить українське. Для тих, хто любить гарні видання. Це вже друга книга рецептів шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він досліджує національну кухню, історію страв, кулінарну спадщину України, книги рецептів різних часів та переосмислює зібрану інформацію, щоб створити справжню сучасну українську кухню. Читач отримує 70 авторських рецептів у 9 розділах від Євгена Клопотенка. Приємність полягає у тому, що це дійсно наша кухня, яка для приготування смаколиків не вимагає коріння мандрагори чи пилка фей, отже відтвори страву зможе кожен. На вашому столі опиняться українські супи, каші, напої, закуски, випічка, десерти, м'ясні та рибні страви, овочі та гриби. Бонус – цікаві факти про українську кухню та окремі продукти.

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Ніч на Венері. 113 письменниць, які сяють у темряві

Видавництво: ArtHuss

Це нестандартні біографії 113 письменниць. Тут читач не знайде стандартної структури "народилася – писала – померла", адже історія кожної з цих жінок унікальна. Про когось важливіше дізнатися у контексті епохи, а хтось живе у своїх творах, тож важливіше зануритися у текст авторки. Читайте від початку і до кінця, щоб просмакувати та збагнути плинність часу й те, як він впливав на людей. Після прочитання обов'язково захочеться знайти книги цих авторок, щоб познайомитися з ними ще ближче. Окрема насолода – ілюстрації, себто портрети письменниць.

Маус. Сповідь уцілілого

Видавництво: Видавництво

Такий формат книги здивує будь-якого книголюба. Це комікс. І так тему Голокосту ще не розкривали. Автобіографічну розповідь створив нью-йоркський художник-інтелектуал Арт Шпігельман. Але не сприймайте все буквально та лінійно, адже звична формула часу тут умовна, історія не така вже й однозначна. Головний герой розпитує батька про минуле і виявляється, що цей досвід та ці спогади досі мають вплив. "Всі ми на великий відсоток складаємося з історії – великої й малої, родинної." Щоб остаточно вас переконати, ось факт: "Маус" став першим і на цей час є єдиним коміксом, який отримав Пулітцерівську премію.

Галерея котів. Кототека окультурених котів

Видавництво: А-ба-ба-га-ла-ма-га

Усім котолюбам присвячується! Якщо ваш книголюб ще й котолюб, то ви вцілили у саме яблучко. А якщо ще й полюбляє мистецтво, то це джек-пот. Сюзан Герберт створила котячі інтерпретації відомих мистецьких образів. Вони зачаровують, вони привертають уваги, вони змушують шукати першоджерело (щоб переконатися – з котиками все краще), вони розважають, вони зворушують. Тут і кінокоти, і театральні коти, навіть є шекспірівські коти, пухнастики на полотнах відомих художників тощо. Вистачить на довго – понад три сотні кольорових ілюстрацій.

Абонемент Book Box

Безліч книг різних видавництв

Це ідеальне рішення! Якщо ви все одно вагаєтеся, чи вгадаєте з подарунком, то просто придбайте абонемент на тисячі книг в онлайн-бібліотеці. Ваш книголюб сам обере те, що йому до душі, ще й зможе прочитати не одну книгу, а познайомитися з десятками видань – все залежить від читацької спритності. Book Box пропонує будь-які жанри, будь-які видавництва, різні мови, тож вибір буде. Також не переживайте за доставку, адже ви платите лише за абонемент, а те, як книжки прилетять до вас, справа команди Book Box. Вам лише потрібно образи: місяць, три місяці чи рік насолоди від безлімітного читання.

книги читала Рущак Валентина

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