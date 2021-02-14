На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
- 34
У Міжнародний день дарування книг поговоримо про подарунки, а саме, як обрати книгу для завзятих читачів й не помилитися. Ми підготували для вас безпрограшний список того, що сміливо можна презентувати будь-якому книголюбу.
Зваблення їжею з українським смаком
Видавництво: #книголав
Для тих, хто любить готувати. Для тих, хто любить попоїсти. Для тих, хто любить українське. Для тих, хто любить гарні видання. Це вже друга книга рецептів шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він досліджує національну кухню, історію страв, кулінарну спадщину України, книги рецептів різних часів та переосмислює зібрану інформацію, щоб створити справжню сучасну українську кухню. Читач отримує 70 авторських рецептів у 9 розділах від Євгена Клопотенка. Приємність полягає у тому, що це дійсно наша кухня, яка для приготування смаколиків не вимагає коріння мандрагори чи пилка фей, отже відтвори страву зможе кожен. На вашому столі опиняться українські супи, каші, напої, закуски, випічка, десерти, м'ясні та рибні страви, овочі та гриби. Бонус – цікаві факти про українську кухню та окремі продукти.
І ще: Ну просто нереальна штука! 5 іронічних книг, які варто прочитати
Ніч на Венері. 113 письменниць, які сяють у темряві
Видавництво: ArtHuss
Це нестандартні біографії 113 письменниць. Тут читач не знайде стандартної структури "народилася – писала – померла", адже історія кожної з цих жінок унікальна. Про когось важливіше дізнатися у контексті епохи, а хтось живе у своїх творах, тож важливіше зануритися у текст авторки. Читайте від початку і до кінця, щоб просмакувати та збагнути плинність часу й те, як він впливав на людей. Після прочитання обов'язково захочеться знайти книги цих авторок, щоб познайомитися з ними ще ближче. Окрема насолода – ілюстрації, себто портрети письменниць.
Маус. Сповідь уцілілого
Видавництво: Видавництво
Такий формат книги здивує будь-якого книголюба. Це комікс. І так тему Голокосту ще не розкривали. Автобіографічну розповідь створив нью-йоркський художник-інтелектуал Арт Шпігельман. Але не сприймайте все буквально та лінійно, адже звична формула часу тут умовна, історія не така вже й однозначна. Головний герой розпитує батька про минуле і виявляється, що цей досвід та ці спогади досі мають вплив. "Всі ми на великий відсоток складаємося з історії – великої й малої, родинної." Щоб остаточно вас переконати, ось факт: "Маус" став першим і на цей час є єдиним коміксом, який отримав Пулітцерівську премію.
Галерея котів. Кототека окультурених котів
Видавництво: А-ба-ба-га-ла-ма-га
Усім котолюбам присвячується! Якщо ваш книголюб ще й котолюб, то ви вцілили у саме яблучко. А якщо ще й полюбляє мистецтво, то це джек-пот. Сюзан Герберт створила котячі інтерпретації відомих мистецьких образів. Вони зачаровують, вони привертають уваги, вони змушують шукати першоджерело (щоб переконатися – з котиками все краще), вони розважають, вони зворушують. Тут і кінокоти, і театральні коти, навіть є шекспірівські коти, пухнастики на полотнах відомих художників тощо. Вистачить на довго – понад три сотні кольорових ілюстрацій.
Абонемент Book Box
Безліч книг різних видавництв
Це ідеальне рішення! Якщо ви все одно вагаєтеся, чи вгадаєте з подарунком, то просто придбайте абонемент на тисячі книг в онлайн-бібліотеці. Ваш книголюб сам обере те, що йому до душі, ще й зможе прочитати не одну книгу, а познайомитися з десятками видань – все залежить від читацької спритності. Book Box пропонує будь-які жанри, будь-які видавництва, різні мови, тож вибір буде. Також не переживайте за доставку, адже ви платите лише за абонемент, а те, як книжки прилетять до вас, справа команди Book Box. Вам лише потрібно образи: місяць, три місяці чи рік насолоди від безлімітного читання.
книги читала Рущак Валентина
До теми: ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
12:56Бумбокс – Жаль: дивіться новий кліп, який пробирає до мурах
-
12:22Коронавірус в Україні: коли стартує запис на безплатну вакцинацію
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
11:19Яким знакам Зодіаку варто поберегти фінанси 14 лютого
-
10:54Який вигляд насправді мають моделі: Сара Сампайо здивувала новим відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:27Коли забув зачинити вікно ввечері: епічне фото
-
10:00Картинки з Днем святого Валентина 2021: гарні листівки і відкритки
-
09:55Погода в Україні 14 лютого: прогноз на День Валентина
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:52Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
21:1814 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:54Як швидко почистити картоплю: лайфхак від блогерки став хітом (відео)
-
20:21Як правильно святкувати день народження з тортом під час пандемії: відео
-
19:50Ліга справедливості: Зак Снайдер показав новий тизер
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу
-
18:18Гороскоп на 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Інстаграм і реальність: популярна модель шокувала фанатів (фото, відео)
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Подарунки на День святого Валентина хлопцю чи чоловіку: найкращі ідеї
-
16:21Яка харчуватись, щоб мати світлий розум у будь-якому віці
-
11:46Подарунок для книголюба: 5 варіантів, які прикрасять будь-яку книжкову полицю
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
08:20Романтичний сніданок на День святого Валентина 2021
- 13 лютого
-
21:51Звабливий ангел: модель Ана Чері вразила прозорою сукнею (відео 18+)
-
19:22ТОП 20 пісень, які українці шукали в Shazam у лютому
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:46Десерт до Дня святого Валентина: 5 найсмачніших варіантів
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 лютого
- 12 лютого
-
21:52Плейлист для сексу: 50 найкращих пісень для гарячої ночі
-
19:25Улюблені коктейлі Бонда, Лебовські, Поттера та інших: 10 рецептів чоловічих напоїв з кіно
-
16:22У фільмі та в мультфільмі: як виглядають діснеївські принцеси
-
13:45Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
-
11:25Відповідай на питання та отримай передбачення на Китайський Новий рік
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 лютого
-
07:15Названі авто з найгіршими результатами краш-тестів
- 11 лютого
-
21:48Чому сексом потрібно займатися регулярно: 7 вагомих причин
-
18:55Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд
-
16:21Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці