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Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
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3 березня у світі відзначають День письменника! Всі ми дотичні до цього свята, адже читаємо книги. З цієї нагоди зробили для вас добірку книг, які ще більше занурять читача у світ створення історій та здивують фактами про життя письменників.
Ганна Улюра "Ніч на Венері. 113 письменниць, які сяють у темряві"
- Видавництво: ArtHuss
Ганна Улюра створила справжній пам'ятник письменницям – це тривала історія жінок у літературі через роки, країни та життя. Попри те, що це окремі біографії 113 авторок, сукупно вони творять суцільну протяжну картину того, як з-під пера жінок творилася поезія та проза у різні часи. У цій книзі читач знайде і знайомі імена, і здивується новим. На сторінках "Ночі на Венері" і про суспільство, і про стосунки, і про сім'ї, і про дружбу, і про самоідентифікацію, і про літературу, і про персонажів. Пірнайте глибоко у світ письменниць!
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Ростислав Семків "Як писали класики"
- Видавництво: Pabulum
Ростислав Семків відкриває завісу й показує творче життя відомих авторів так, як воно було: біографія, становлення письменника, невдачі та шлях до успіху. Бонус – читач отримає поради, як покращити своє літературне письмо. На кому ж зупинимо увагу? Під пильним поглядом буде 7 найкращих – Агата Крісті, Джордж Орвелл, Рей Бредбері, Курт Воннегут, Мілан Кундера, Маріо Варгас Льйоса та Умберто Еко. Для тих, кого зацікавив такий формат, Ростислав Семків написав іншу книгу, певне продовження – "Як читати класиків".
Стівен Кінг "Про письменство"
- Видавництво: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"
Для поціновувачів Стівена Кінга кращого книжкового подарунка не знайти. Також це видання підійде тим, хто хоче удосконалити своє творче письмо. Попри те, що на обкладинці зазначено "мемуари про ремесло", це також і посібник для письменників. Стівен Кінг вдало поєднав автобіографічні розповіді про буденне з історіями його літературного шляху та мистецькими вправами, які він сам практикує.
Анджей Стасюк "Як я став письменником"
- Видавництво: Дискурс
Анджей Стасюк написав свою творчу біографію, яка майже нічого не розповідає про письменство, але багато розкриває про самого автора. І все ж ці події вплинули на нього й він став письменником. Тут не буде порад, але буде буремна молодість з усім їй притаманним: рок-н-ролом, шаленими друзями, непередбачуваними мандрівками, безгрошів'ям, пошуками роботи. Анджей Стасюк народився у 1960 році, тож події, які він описує в книзі, відбувалися у Польщі 80-х та 90-х років. Це тло важливе, адже історії прив'язані до конкретних міст, вулиць, будівель, магазинів, барів тощо. Книга "Як я став письменником" не навчить вас писати, не розкриє секрети успіху, але створить атмосферу, ніби Анджей Стасюк запросив читача на кухню. Ви – слухайте, а він розповідатиме байки.
Віра Агєєва "Дороги й середохрестя"
- Видавництво: Видавництво Старого Лева
Віра Агєєва – літературознавиця, тож очікуйте експертну мандрівку в українську літературу XX та XXI століття, від Довженка до Жадана. Ця книга про більше, ніж біографії та огляди творчості. "Дороги й середохрестя" про творення, становлення та розвиток нашої літератури. Через окремі життя розкриваються певні тенденції та карколомні зміни, які вплинули на подальшу історію. Віра Агєєва звертає увагу читача на сюжетні лінії, поведінку персонажів, діалоги, які є певним кодом того чи іншого автора. У цій книзі українські письменники перестають бути шаблонними, виліпленими для шкільних уроків, постатями. Вони набувають не лише ознак справжніх людей, а й стають живими та творчими натхненниками.
Книги читала Валентина Рущак
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