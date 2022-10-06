7 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 жовтня, у світі відзначають День усмішки та Міжнародний день листоноші, а віряни вшановують пам'ять першомучениці Теклі Іконійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 жовтня, вшановують пам’ять першомучениці Теклі Іконійської. Таке ім'я вона отримала тому, що народилась у місті Іконія, зараз це сучасна турецька Конья. Її родина була язичниками, та у 18 років Текля почула проповідь апостола Павла і вирішила присвятити своє життя служінню Богу. Через це вона навіть відмовилась від заміжжя з заможним та знатним юнаком. Наречений був настільки вражений таким рішенням, що навіть попрохав правителя взяти апостола під арешт, бо "Павло забороняє дівам виходити заміж". Після цього Текля потай приходила до Павла, але дуже швидко про це дізнались. Тож дівчину намагались спалити, але раптовий дощ загасив полум'я і врятував їй життя. Ще багато років Текля проповідувала християнство та померла аж у 90 років.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 7 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Дмитро, Давид, Семен, Фекла, Владислав та Степан.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день усмішки

Всесвітній день дій за гідну працю

Всесвітній день ввічливих людей

Всесвітній день дитячого церебрального паралічу

Міжнародний день листоноші

Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію

Національний день ложок у США

1253 — у Дорогичині відбулась коронація галицько-волинського князя Данила Романовича. Він отримав корону від Папи Римського Іннокентія IV

1571 — битва при Лепанто. Під час 5-годинної боротьби флот Священної ліги (союз Іспанії, Венеції та Папської держави) під командуванням Дона Хуана Австрійського розгромив османський флот та зупинив експансію Османської імперії на південь Європи

1620 — біля Могилева османи та татари розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. Тоді ж загинув гетьман Станіслав Жолкевський, поліг Михайло Хмельницький, а його син Богдан потрапив у полон

1806 — у Великій Британії вперше запатентували копіювальний папір

1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією, що стало першим кроком у створенні Троїстого Союзу

1903 — в провінції Онтаріо (Канада) відкрито поклади срібла

1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда у Детройті весь виробничий процес збирання авто почали виконувати тоді ще за новою технологічною схемою, а саме на конвеєрі

1918 — перервано російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу та Криму

1920 — перші сто жінок було прийнято до Оксфордського університету (Англія)

1926 — Фашистська партія Італії проголошена "партією держави"

1943 — українського письменника Остапа Вишню звільнили з ув'язнення у радянських таборах

1944 — США, СРСР, Велика Британія та Китай домовилися про заміну Ліги Націй на Організацію Об'єднаних Націй

1950 — війська ООН вступили на територію Північної Кореї

1952 — отримано патент на штрих-код

1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші кадри зворотного боку Місяця

1976 — у Китаї було заарештовано "банда чотирьох" на чолі з удовою Мао Цзедуна.

1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР (брежнєвську)

1982 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра мюзиклу Ендрю Веббера та Тіма Райса "Кішки", який до закриття у вересні 2000 року було зіграно на Бродвеї 7486 разів

1988 — у Ризі вперше з 1940 року піднято латвійський національний прапор

1990 — в Ізраїлі населенню почали видавати протигази через погрози Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці

1992 — Нацрада Азербайджану проголосувала проти вступу республіки до СНД

1997 — створено Українську універсальну біржу в Полтаві

1999 — британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої та найбільшої, планети Сонячної системи

2001 — у небо піднявся перший вертоліт незалежної України, а саме АК1-3

2001 — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку та у Вашингтоні (також після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, якого звинуватили в організації терактів), о 19.27 за київським часом американські війська почали операцію "Відплата". Тоді було завдано ракетно-бомбові удари по стратегічних позиціях талібів у Афганістані

2007 — 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголосив на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ

Sam Manns on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЖОВТНЯ

1765 — Міхал Клеофас Огінський, польський композитор та держдія

1885 — Нільс Бор, данський фізик-теоретик, а також творець першої квантової теорії будови атома

1885 — Євген Кароль Червінський, український архітектор

1890 — Ольга Багалій-Татаринова, український історик, архівіст та бібліограф

1895 — Харитон Вардошвілі, грузинський поет та перекладач

1901 — Едґар Обер де ла Рю, швейцарський географ, геолог, фотограф та мандрівник

1903 — Дукельський Володимир Олександрович (Вернон Дюк), український та американський композитор та літератор

1909 — Шура Черкаський (Олександр Ісакович Черкаський), українсько-американський піаніст та педаго

1926 — Авксентій Яківчук, український фольклорист, народознавець та публіцист

1932 — Євген Нейко, фундатор прикарпатської школи терапевтів та академік АМН України

1952 — Людмила Турищева, радянська гімнастка, 3-разова олімпійська чемпіонка, президентка Федерації гімнастики України

1953 — Торрес Тіко, ударник американського гурту Bon Jovi

1953 — Іван Забіяка, український історик, журналіст та науковець

1964 — Сем Браун, американська співачка

1967 — Тоні Брекстон, американська попспівачка

1968 — Том Йорк, британський музикант та лідер легендарного гурту Radiohead

1969 — Лірой Торнгілл, член британського гурту Prodigy

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день загадати бажання, дивлячись на багаття, то воно обов'язково здійсниться;

Якщо на Теклу вкладати шлюб, то сімейне життя буде щасливим та довгим;

Якщо птахи дуже низько літають, то скоро почнуться морози;

Якщо дуже добре чутно грім, то зима буде сухою та теплою;

Якщо на дубах вже пожовтіло листя, то зовсім скоро прийдуть похолодання та дощі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна брати та давати у борг;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна сумувати та зациклюватись на негативі;

Не можна підіймати загублені речі.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку