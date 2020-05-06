7 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасікрат, Савва, Станіслав, Фома, Людмила та Людомира. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1663 – У центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев'ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Ніні — це найстаріший театр Англії.

1785 – Француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.

1824 – У Відні відбулась прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.

1832 – Греція проголосила незалежність.

1861 – Штат Теннессі прийняв рішення про відокремлення від США.

1875 – Підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.

1887 – Американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі понад три роки.

1895 – У Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.

1920 – На другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.

1927 – заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці.

1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін".

1941 – Оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.

1946 – В Токіо заснована компанія "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом – "Sony".

1951 – МОК запросив СРСР узяти участь в Олімпійських іграх 1952 року.

1956 – Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.

1984 – В Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.

1985 – Вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

1995 — Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона (Luc Besson) "П'ятий елемент".

1999 – Уперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).

2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ТРАВНЯ

1711 – Девід Юм, шотландський філософ-емпірист, історик та економіст, діяч епохи Просвітництва.

1713 – Алексі Клод Клеро, французький математик, геодезист і астроном.

1833 – Йоганнес Брамс, видатний німецький композитор, піаніст, диригент.

1840 – Петро Чайковський, український і російський композитор, диригент, музично-громадський діяч.

1861 – Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет, драматург, композитор, Нобелівський лауреат (1913). Автор державних гімнів Індії та Бангладеш.

1885 – Микола Кащенко, український біолог.

1896 – Павло Александров, український і російський математик.

1946 – Володимир Бортко, кінорежисер ("Собаче серце", "Бандитський Петербург", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба").

1987 – Гжегож Пасют, польський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Золотий захід сонця говорить про те, що найближчими днями опадів не буде.

Якщо на березі з'явився цвіт – настав час сіяти овес. Про це ж говорить і поява крилатих мурашок.

Полетів пух з верби та лози – настав термін пізнього посіву вівса.

​Народжені 7 травня наділені хорошим здоров'ям і даром перемагати зло.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.

Якщо калина ще не зацвіла – не варто сіяти пізні ярі.

Якщо сьогодні народжуються кошенята, їх не можна тримати вдома, не до добра, потрібно роздати.

Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.

Не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких.

Не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок.

Заборонено садити і сіяти.

Вагітним суворо заборонено приходити на кладовище.

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