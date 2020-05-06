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7 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасікрат, Савва, Станіслав, Фома, Людмила та Людомира. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1663 – У центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев'ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Ніні — це найстаріший театр Англії.
- 1785 – Француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.
- 1824 – У Відні відбулась прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.
- 1832 – Греція проголосила незалежність.
- 1861 – Штат Теннессі прийняв рішення про відокремлення від США.
- 1875 – Підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.
- 1887 – Американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі понад три роки.
- 1895 – У Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.
- 1920 – На другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.
- 1927 – заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці.
- 1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін".
- 1941 – Оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.
- 1946 – В Токіо заснована компанія "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом – "Sony".
- 1951 – МОК запросив СРСР узяти участь в Олімпійських іграх 1952 року.
- 1956 – Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.
- 1984 – В Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.
- 1985 – Вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.
- 1995 — Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.
- 1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона (Luc Besson) "П'ятий елемент".
- 1999 – Уперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).
- 2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ТРАВНЯ
- 1711 – Девід Юм, шотландський філософ-емпірист, історик та економіст, діяч епохи Просвітництва.
- 1713 – Алексі Клод Клеро, французький математик, геодезист і астроном.
- 1833 – Йоганнес Брамс, видатний німецький композитор, піаніст, диригент.
- 1840 – Петро Чайковський, український і російський композитор, диригент, музично-громадський діяч.
- 1861 – Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет, драматург, композитор, Нобелівський лауреат (1913). Автор державних гімнів Індії та Бангладеш.
- 1885 – Микола Кащенко, український біолог.
- 1896 – Павло Александров, український і російський математик.
- 1946 – Володимир Бортко, кінорежисер ("Собаче серце", "Бандитський Петербург", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба").
- 1987 – Гжегож Пасют, польський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Золотий захід сонця говорить про те, що найближчими днями опадів не буде.
- Якщо на березі з'явився цвіт – настав час сіяти овес. Про це ж говорить і поява крилатих мурашок.
- Полетів пух з верби та лози – настав термін пізнього посіву вівса.
- Народжені 7 травня наділені хорошим здоров'ям і даром перемагати зло.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.
- Якщо калина ще не зацвіла – не варто сіяти пізні ярі.
- Якщо сьогодні народжуються кошенята, їх не можна тримати вдома, не до добра, потрібно роздати.
- Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.
- Не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких.
- Не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок.
- Заборонено садити і сіяти.
- Вагітним суворо заборонено приходити на кладовище.
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