Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

7 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 7
7 травня – четвер - фото 1
7 травня – четвер

Сьогодні, 7 травня, віряни вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Сави Стратілата. Він був ранній християнський священномученик 3-го століття.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасікрат, Савва, Станіслав, Фома, Людмила та Людомира. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1663 – У центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев'ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Ніні — це найстаріший театр Англії.
  • 1785 – Француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.
  • 1824 – У Відні відбулась прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.
  • 1832 – Греція проголосила незалежність.
  • 1861 – Штат Теннессі прийняв рішення про відокремлення від США.
  • 1875 – Підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.
  • 1887 – Американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі понад три роки.
  • 1895 – У Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.
  • 1920 – На другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.
  • 1927 – заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці.
  • 1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін".
  • 1941 – Оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.
  • 1946 – В Токіо заснована компанія "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом – "Sony".
  • 1951 – МОК запросив СРСР узяти участь в Олімпійських іграх 1952 року.
  • 1956 – Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.
  • 1984 – В Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.
  • 1985 – Вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.
  • 1995 — Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.
  • 1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона (Luc Besson) "П'ятий елемент".
  • 1999 – Уперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).
  • 2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ТРАВНЯ

  • 1711 – Девід Юм, шотландський філософ-емпірист, історик та економіст, діяч епохи Просвітництва.
  • 1713 – Алексі Клод Клеро, французький математик, геодезист і астроном.
  • 1833 – Йоганнес Брамс, видатний німецький композитор, піаніст, диригент.
  • 1840 – Петро Чайковський, український і російський композитор, диригент, музично-громадський діяч.
  • 1861 – Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет, драматург, композитор, Нобелівський лауреат (1913). Автор державних гімнів Індії та Бангладеш.
  • 1885 – Микола Кащенко, український біолог.
  • 1896 – Павло Александров, український і російський математик.
  • 1946 – Володимир Бортко, кінорежисер ("Собаче серце", "Бандитський Петербург", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба").
  • 1987 – Гжегож Пасют, польський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Золотий захід сонця говорить про те, що найближчими днями опадів не буде.
  • Якщо на березі з'явився цвіт – настав час сіяти овес. Про це ж говорить і поява крилатих мурашок.
  • Полетів пух з верби та лози – настав термін пізнього посіву вівса.
  • ​Народжені 7 травня наділені хорошим здоров'ям і даром перемагати зло.

7 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 402114

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.
  • Якщо калина ще не зацвіла – не варто сіяти пізні ярі.
  • Якщо сьогодні народжуються кошенята, їх не можна тримати вдома, не до добра, потрібно роздати.
  • Сьогодні краще не збирати трави, вони не будуть лікувальними.
  • Не можна сваритися, щоб не засмучувати душі мертвих близьких.
  • Не можна пити алкоголь на цвинтарі і під час поминок.
  • Заборонено садити і сіяти.
  • Вагітним суворо заборонено приходити на кладовище.

Читайте також: Гороскоп на 7 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • Вчора, 19:30
  • 235
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 910
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2270004
Загрузка...
Новини