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Гороскоп на 7 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 7 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Козерогам і Тільцям сьогодні усміхнеться удача, а от Овнам і Водоліям доведеться зважувати всі ЗА і ПРОТИ перед тим, як зробити важливий вибір. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 7 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Четвер для Овнів буде легким у першій половині дня, а от у другій на вас чекає серйозний і відповідальний вибір. Цілком імовірно, що доведеться обирати між мрією та чимось необхідним для вас. Тож прислухайтесь до свого серця та зробіть так, щоб потім не шкодувати.
Телець
Зорі рекомендують Тільцям особливу увагу у цей день присвятити своєму здоров'ю. Спробуйте сьогодні максимум свого часу провести на свіжому повітрі. Достатньо буде просто працювати біля вікна або й узагалі облаштувати собі робочу зону на балконі. Такий формат не лише позитивно вплине на ваше самопочуття, а й покращить емоційний стан.
Близнюки
Близнюкам зорі рекомендують присвятити достатньо часу відпочинку. Ви надто багато працювали протягом попередніх днів, що стало причиною того, що ви недостатньо часу приділяли рідним. Спробуйте заповнити порожнечу, влаштувавши затишну вечерю з настільними іграми. Такий формат не лише зближує, а й позитивно впливає на клімат у сім'ї.
Рак
Четвер – ідеальний день для початку чогось нового для Раків. Спробуйте сьогодні присвятити увагу заняттю, на яке у вас завжди не вистачало часу. Натомість зорі рекомендують цілком і повністю уникати робочих чатів, адже вони не дозволяють вам достатньо відпочити. Ввечері рекомендується прийняти гарячу ванну та прочитати щось хороше.
Лев
Зорі рекомендують Левам бути обережними з власними бажаннями. Ви хочете надто багато, тож не дивуйтесь, що не все втілюється у життя. Спробуйте розставити пріоритети й займатися тими справами, які потребують вашого втручання вже і зараз, а от мрії доведеться трішки відкласти. Для них знайдеться час, але згодом.
Діва
У четвер на Дів очікує приємна несподіванка. Цілком імовірно, що вам нарешті приїде довгоочікувана посилка або просто ви отримаєте повідомлення про те, що на картку зарахували гроші. Ввечері зорі рекомендують присвятити максимум уваги особистому життю. Спробуйте відверто поговорити з коханою людиною або влаштуйте романтичну вечерю при свічках.
Терези
Четвер ідеально підійде для нових починань. Тож, любі Терези, якщо ви вирішили щось змінити у своєму житті – робіть це сьогодні. Якщо через карантин ви вимушено залишилися без роботи, то зараз – ідеальна нагода розсилати своє резюме в інші компанії. Спробуйте зробити перший крок назустріч новому життю. Вам сподобається!
Скорпіон
Скорпіони надто багато працюють, тому не дивно, що наприкінці тижня вони почуваються витиснутими, наче лимони. Спробуйте у цей день присвятити максимум уваги собі та рідним, влаштуйте відеоконференцію, організуйте сімейне приготування їжі. Загалом, зробіть будь-що, аби не лежати на ліжку та не думати про роботу!
Стрілець
У четвер Стрільцям доведеться працювати за трьох. Ви були надто розслаблені у першій половині тижня, тож зараз потрібно викластися на повну, аби не розчарувати ані себе, ані боса. Це не означає, що потрібно зависати біля комп'ютера до півночі. Просто спробуйте вимкнути всі відволікаючі чинники, аби змогти зробити більше, ніж зазвичай.
Козеріг
Козерогам нарешті пора замислюватися над особистим життям. Ви надто багато часу приділяєте роботі, через що повертаєтесь у порожню квартиру. Досить віддавати перевагу праці. Знайдіть людину, з якою вам буде добре та комфортно. Пам'ятайте про те, що ми самі творці нашої долі, тому не проґавте сигнали долі, які вона регулярно вам посилає.
Водолій
Водолії сьогодні можуть розслабитися, адже робочий день буде надзвичайно легким і ви не встигнете збагнути, як він завершиться. Зорі рекомендують зранку присвятити достатньо уваги фізичній формі, а от ввечері влаштувати романтичні посиденьки з людиною, яка вам не байдужа!
Риби
Рибам зорі рекомендують не перейматися через дрібниці. Ви надто багато вимагаєте від життя, тож не дивуйтесь, що воно не може все подати вам тут і зараз. Спробуйте не лише просити, а й робити щось, щоб ваші просьби отримали реалізацію. Пам'ятайте про те, що ви теж відповідальні за те, що з вами відбувається.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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