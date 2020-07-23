7 секретів, які дозволять приготувати вам ідеальну каву щоранку

Кава – натуральний антидепресант. Цей напій піднімає настрій, бадьорить і розфарбовує світ в яскраві барви навіть у найбільш похмурий день. Справжні кавомани, одного разу спробувавши її, більше не можуть відмовитися від цього дивовижного напою. Розповідаємо, як зробити ранкову каву ідеальною!

Ділимося з вами сімома класними секретами про каву, які повинен знати кожен істинний кавоман (або кавун). Насолоджуйтесь ідеальним смаком улюбленого напою і ніколи не помиляйтеся з вибором і технікою приготування.

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1. Купуйте каву правильно

На жаль, у більшості магазинів на прилавках представлена кава не найкращої якості. Якщо вам важливі смакові і поживні якості продукту, то варто поставитися до покупки з усією серйозністю. Відвідайте спеціалізований магазин або хорошу кав'ярню, в якій ви зможете знайти кілька сортів кавових зерен, які дійсно відрізняються якістю. Кава, приготована на основі зерен, подарує вам незабутні гастрономічні враження.

Поставтесь до покупки кави відповідально

2. Приділяйте увагу цифрам

При приготуванні кави важливо приділяти увагу цифрам і рахувати. Звичайно, це не вища математика, але щоб отримати напій хорошої якості, слід дотримуватися рецептури. У цьому вам допоможуть кухонні ваги, за допомогою яких ви з легкістю зможете відміряти потрібну для однієї порції кількість зерен. У випадку з кавовим напоєм грами мають значення.

3. Експериментуйте з водою

Якщо ви любите експерименти і не хочете щоранку пити каву з одним і тим же смаком, експериментуйте з кількістю і якістю води у напої. Вода має важливе значення тому, що на 98 відсотків кавовий напій складається саме з неї. Якщо вода м'яка, то кава, швидше за все, вийде перезавареною, а якщо жорстка – не дотягне до потрібної кондиції.

Шукайте золоту середину і шукайте ідеальний смак, який буде подобатися саме вам. Спробуйте мінеральну негазовану воду або фільтровану – з них можна приготувати хорошу каву. А от від води з-під крана слід відмовитися раз і назавжди!

Хороша кава готується з хорошої води

4. Не доводьте до занадто високих температур

Кавові зерна не слід заварювати у дуже гарячій воді. Це не допоможе вам досягти ідеального смаку напою, а лише зіпсує його. Річ у тім, що кава – досить самодостатній, але при цьому делікатний продукт, який вимагає дбайливого ставлення. В ідеалі вода для заварювання повинна досягати 96 градусів. Це ще не окріп, але при цьому вже дуже гаряча вода.

5. Віддайте перевагу жорновій кавомолці

Кавомолки бувають різні. Цілком очевидно, що всі вони відрізняються за своїми технічними характеристиками і властивостями. Для домашнього використання радимо придбати жорнову кавомолку. В процесі перемелювання кавових зерен їй вдається домогтися максимально однорідної консистенції. Це найсприятливішим чином вплине на якість напою, адже його заварювання буде відбуватися рівномірно.

Віддайте перевагу жерновій кавомолці

6. Відмовтеся від меленої кави

Намагайтеся купувати мелену каву тільки у разі гострої потреби. Якщо її немає, то краще відмовитися від придбання такого напою. Цьому є цілком логічне пояснення: з меленої кави випаровуються всі корисні і поживні речовини, які і відповідають за характерний смак напою. Зберегти їх допоможе простий прийом: меліть зерна безпосередньо перед приготуванням чергової чашки кави. Тоді ви отримаєте напій ідеальної якості.

7. Пробуйте нові смаки і поєднання

Не бійтеся експериментувати і пробувати нові смаки і поєднання. Кава – це делікатний, але при цьому зовсім не нудний напій. Попри те що істинною вважається лише чорна кава без цукру, ви можете використовувати різноманітні додаткові інгредієнти: молоко, вершки, сиропи, мед, корицю. Каву навіть можна перетворити на повноцінний десерт: приготуйте напій на основі ягідного пюре і перед подачею прикрасьте його зефірками. Влітку ідеальною буде холодна кава. Вона не лише бадьорить, а й неабияк освіжає вас.

Експериментуйте з подачею кави

Експериментуйте і насолоджуйтесь кавою. Лиш пам'ятайте про те, що пити на день бажано не більше 4 чашок цього напою, аби не нашкодити своєму здоров'ю.

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