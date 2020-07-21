Учені розповіли, чому жінкам слід відмовитися від звички пити каву зранку

А скільки чашок кави на день випиваєте ви?

Про користь та шкоду кави кожен із нас чув неодноразово. Хтось абсолютно байдужий до цього напою, а комусь не вдається як слід прокинутися, якщо він не випив бодай філіжанку кави. Втім, одне з останніх досліджень науковців закликає жінок обережніше ставитися до цього ритуалу.

Для деяких людей дві-три чашки кави на день – норма, без якої вони не в змозі нормально працювати. Однак вчені закликають переглянути цю звичку, принаймні, жінкам, оскільки кофеїн може впливати на фертильність.

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Зокрема, в одному з досліджень встановили, що надмірне споживання кофеїну (понад 200 міліграмів) знижує шанси жінки на вагітність і навіть може підвищити ймовірність викидня.

"Поки не зрозуміло, чому кофеїн знижує фертильність. Однак ми знаємо, що він легко проникає через плаценту, – розповідає Гіл Вайсс, доктор медичних наук, гінеколог. – Дехто вважає, що кофеїн впливає на розвиток клітин або змінює кровотік матки і плаценти".

Науковці закликають не зловживати з кількістю випитої кави

Ця зміна в кровотоку, як вважають вчені, є чинником, що сприяє викидню. У дослідженні, проведеному у 2017 році, був виявлений зв'язок між споживанням 300 мг кофеїну на день і підвищеним ризиком викидня. 600 мг кофеїну цей ризик подвоювали.

У чорній каві, звареній у кавоварці (240 мл) – 65-120 мг кофеїну. Чашечка еспресо (30 мл) містить від 30 до 60 мг. У одному капучино – 70-80 мг. А горня розчинної кави (150 мл) містить від 60 до 85 мг кофеїну. Тож споживайте каву без зайвого фанатизму. І якщо вам не вдається збадьоритися без цього напою, то ми наполегливо рекомендуємо спробувати починати ранок з зарядки.

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