7 поширених помилок під час захищеного сексу

Презервативи вважаються найефективнішими засобами контрацепції. Вони мають найвищу ефективність – 98%. Утім, звести всю користь нанівець можна, допустившись однієї з цих помилок.

У далекого 2012 році вчені провели дослідження, в якому визначили статистику помилок при захищеному сексі. Отже, всього їх сім – таких собі "смертних гріхів" захищеного сексу.

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#1. Одягаєш невчасно. Одягати презерватив після проникнення вже практично безглуздо: якщо потенційне зараження чим-небудь можливе, то воно вже відбулося. А ще статистика показує, що таке формальне використання гумового виробу у 17% випадків призводило до зачаття, так що обережніше – все-таки основне призначення кондому – захистити від хвороб і небажаної вагітності.

#2. Одягаєш неправильно. Уже навіть школярі вміють правильно одягати гумовий виріб, а ти досі ні? Правильне надягання передбачає перевірку терміну придатності, розміру та відсутність пошкоджень. Потім, якщо все в порядку – презерватив потрібно прикласти до голівки статевого члена і розгорнути вниз, щоб на кінчику залишалося трохи вільного місця і не було повітря.

Усе виконувати потрібно плавно, а якщо цією справою займається твоя партнерка – їй варто постаратися не зачепити поверхню гострими нігтями або зубами (ну а раптом?). Дослідження довело, що 75% людей взагалі не перевіряють презерватив перед сексом, а 18% умудрялися надіти його навиворіт. Другий випадок небезпечний тим, що "захист" може злетіти у найвідповідальніший момент, а спеціальна виїмка для еякуляту не буде заповнена.

Часто презервативи одягають неправильно

#3. Вважаєш оральний і анальний секс безпечним. Ні, і ще раз ні! Обидва ці види не безпечні в плані венеричних захворювань, адже вони передаються як через вагінальний, так і через оральний та анальний секс. Хвороботворні агенти у людей, заражених ЗПСШ, концентруються в крові, спермі, вагінальних виділеннях і грудному молоці.

Через слину або дотики такі хвороби не передадуться, а тертя при сексі провокує мікротріщини які утворюються на шкірі партнерів під час анального, вагінального або орального контакту. Так віруси й інфекції хворого потрапляють у здоровий організм. І не варто думати, якщо у фільмах і порно немає сцени, де партнер надягає презерватив, то і надягати його не варто. Будь-який статевий контакт, особливо з незнайомими людьми, є легковажним і ризикованим. Тим більше, випадки вже були навіть у порноіндустрії.

#4. Не миєш руки. Мануальний секс з проникненням пальцями теж вимагає захисту. Так-так, навіть так. В ідеалі бар'єром можуть служити латексні рукавички або спеціальні напальчники. Якщо ж тобі це здається зайвим – просто не забувай мити руки до і після сексу. Хоча б такий захист від мікробів і бактерій ти забезпечиш.

#5. Не притримуєш презерватив. У плані орального сексу притримати гумовий бар'єр просто необхідно – з міркувань безпеки. Ризик пошкодити трахею або задихнутися, особливо при популярному в фільмах для дорослих горловому мінеті, дуже великий.

Латекс, якщо презерватив зіскочив, прилипає до стінок трахеї і блокує потік повітря, а витягнути його або проткнути майже нереально. Так що краще все ж притримати презерватив біля основи пеніса, як би приємно і добре не було.

#6. Підіймаєш контрацептиви з підлоги. Незручність призводить іноді до того, що можна упустити кондом. Одна справа, якщо на простирадло, і інше – на підлогу. Ні, після падіння він може зовні здаватися чистим, але мікроорганізми ніхто не скасовував. Бактерії можуть спровокувати запалення, а щільні частинки типу бруду – можуть пошкодити латекс або створити дискомфорт.

#7. Одягаєш відразу два презервативи. Ти, звичайно, можеш вважати, що це – плюс 110 до надійності і подвійний захист. Однак це не так. Усі випробування "гуми" відбуваються з розрахунку одного шару, а другий шар збільшує тертя, через що латекс легко тріскається та рветься.

Загалом, не перестарайся і не грай з небезпекою – використовуй презервативи правильно!

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