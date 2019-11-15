Усе, що потрібно знати про секс в автомобілі

Автомобіль – чудове місце для урізноманітнення вашого інтимного життя. Втім, не варто забувати про те, що секс в машині повинен бути безпечним. І мова навіть не про контрацепцію, а про те, щоб не зламати при цьому руки / ноги / автомобіль.

Фанати інтиму в автівках рекомендують займатися коханням у позі Doggy-style на задньому сидінні або в класичній місіонерській. А ось про безпеку варто подбати так:

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1. Секс на задньому сидінні. Водійське крісло, особливо при увімкненій електроніці (і тим більше двигуні) – найгірше, що можна придумати. По-перше, легко можна натиснути на клаксон, наприклад, і просто привернути зайву увагу гучним звуком. Або фари увімкнути. По-друге, є всі шанси раптово рушити з місця, в'їхавши у пориві пристрасті у сусіднє авто.

Віддайте перевагу задньому ряду сидінь

2. Розкладені задні сидіння. Більшість сучасних автомобілів мають складні сидіння. Цю опцію можна використовувати для того, щоб поспати, ну або для того, щоб віддатися пристрасті. Передні крісла краще зрушити максимально вперед. Або, якщо дозволяє конструкція, також розкласти, щоб вийшло одне величезне ложе.

3. Найкраща поза – місіонерська. Найкращим випробуваним способом зайнятися сексом в автомобілі є місіонерська позиція. Це ідеальний спосіб заощадити простір, та й у принципі не найжахливіший спосіб отримати оргазм.

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4. Одяг замість подушки. Під час кохання в автомобілі можна головою вдаритися об дверцята машини, особливо якщо ви займаєтеся цим поперек авто. Бережіться. І використовуйте одяг: перетворіть його на подушку під голову (зі светра) або зручний валик під спину (з джинсів). Візьміть на замітку.

Скористайтесь одягом замість подушок

5. Тонування скла. Якщо автомобіль – поки ваше з партнеркою єдине місце для занять сексом, то варто відразу затонувати скло. Це захистить від цікавих поглядів і сторонніх очей, а також дозволить вам бути непоміченими.

6. Вночі – найкраще. Якщо місіонерська позиція в автомобілі вже набридла, можна випробувати і Doggy-стайл з відкритими дверима машини. Це рішення особливо добре для високих чоловіків. Дівчині краще встати на карачки на задньому сидінні, двері відкрити, а тобі – перебувати ззовні.

Ну і не забувайте вибрати місце, яке б не було надто людним. Паркінги, до слова, – не найкраще місце для занять коханням в авто!

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