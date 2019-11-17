Усі ЗА та ПРОТИ сексу на роботі

Приблизно третину життя людина проводить уві сні, і ще третину – на роботі. Час, що залишився потрібно якось розкидати на відпочинок, та й про особисте життя не забути. Ось і трапляються службові романи: коли офісні службовці замість нудних звітів вирішують знайти кохання на робочому місці.

Кажуть, що службові романи навіть продуктивність праці підвищують, і тому варто розкласти "по поличках" усі плюси і мінуси сексу на роботі. Чи дійсно так добре, як здається?

І ще: Усе, що потрібно знати про секс в автомобілі

Плюси сексу на роботі

Економія часу і місця

З роботи зазвичай приходиш додому втомленим, і єдине, чого прагнеш – лягти і проспати до ранку. Фізіологія ж вимагає свого, і обідню перерву вже хочеться витратити якось продуктивніше, ніж просто поїсти. Ось і наважуються офісні клерки на секс в переговорній або у кабінеті.

Можливість тривалих стосунків

Як-не-як, а ви разом проводите багато часу, і це відмінна можливість пізнати один одного краще. Взаєморозуміння і підтримка в разі чого додаються. Але є одне "але": про ваш роман скоро дізнається весь офіс... і не всім це може сподобатися.

Кар'єрний ріст

Ну це класика. Якщо "шлях на екран лежить через диван", то чим офіс гірший? Просто гляньте, скільки симпатичних секретарок ходять у дорогих вбраннях і їздять на авто, а клерк економить на всьому. Зазвичай, правда, це прерогатива дівчат, але якщо у тебе – начальниця, ще й симпатична, ще й не проти..?

Секс на роботі може вплинути на вашу кар'єру

Прикриття

Якщо у тебе службовий роман, а друга половина щось починає підозрювати, знай: робота твоє все. Ти там проводиш дні і ночі, працюючи над терміновим (сексом) проєктом.

Гострі відчуття

Двері в кабінет, які не закриваються, – відмінний спосіб загострити відчуття, адже в будь-яку хвилину може хтось увійти. Є мінуси: це може бути начальник, на зручному столі якого ви розташувалися.

Чому секс на роботі – дурна ідея

Стосунки можуть припинитися

Любов, як то кажуть, приходить і йде. Люди, які раніше були близькі, тепер можуть просто муляти один одному очі. А ще гірше, якщо роман був з людиною, яка обіймала вищу посаду, і у неї немає совісті: від простих скандалів і до звільнення може дійти.

Плітки

Про романи на роботі завжди дізнається весь офіс. Колеги або знають точно, або здогадуються про все і за спиною смакують ваш роман. Якщо ж метою службових стосунків було просування по службі – ще й заздрості не минути.

Незручності

Звичайно, якщо в кабінеті є м'який диван – це лише плюс. Якщо ж ні, то доведеться трішки заморочитися, винаходячи нові пози на столі, на кріслі, на стільці або під столом. Рано чи пізно захочеться нормального сексу в спальні, і ось тут вже виникає дилема – або знімати готель, або припинити секс на роботі.

Секс в офісі може мати свої недоліки

Вирішувати, звичайно, вам, чи варто заводити інтимні стосунки на робочому місці. Головне – не забувайте, що вони можуть неабияк вплинути на вашу кар'єру.

Читайте також: Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка