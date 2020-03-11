6 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі

Що робити, якщо машина застрягла і буксує, а допомогти нікому? Як правильно об'їжджати перешкоди і чому після "наїзду" на калюжу потрібно уникати різких гальмувань? Про це та багато іншого ми розповімо вам у цій статті.

Візьміть на озброєння ці поради, аби не переживати за свою ластівку на дорогах і бездоріжжі України!

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1. Машина застрягла і буксує на льоду або піску, а допомогти нікому? Спробуйте спустити шини ведучих коліс до 1-1,5 атмосфер – у залежності від розміру авто (нормальний тиск в шинах становить 1,5-2 атмосфери для маленьких легковиків, 2-2,5 – для бізнес-седанів і до 3,5 для позашляховиків). Обережніше, якщо у вас безкамерні шини, адже низький тиск і великі навантаження можуть пошкодити покришки.

2. Якщо машину довелося буксирувати, не забудьте вставити ключ у замок запалювання. Без цього кермо практично не буде крутиться і може вийти з ладу в будь-який момент, що забезпечить додаткові пошкодження вашому залізному коню.

При буксирування авто не забудьте вставити ключ у замок запалювання

3. На вашому шляху яма, лежачий поліцейський або інша перешкоду? При наїзді на неї відпустіть гальмо! При гальмуванні передня підвіска перебуває у затиснутому стані, що робить удар жорсткішим, а пошкодження серйозними.

4. Виїхавши з великої калюжі, не гальмуйте різко. Гальмівні колодки варто спочатку просушити: не відпускаючи педаль газу, кілька разів несильно натисніть на гальма.

5. Перегрів двигуна підкрадається непомітно і може застати вас у найбільш невідповідний момент. А від крижаної кірки на радіаторі перегрітися двигун може і у сильний мороз! Причини можуть бути найрізноманітніші (порвалася трубка радіатора або заклинило термостат), але результат завжди один. Тому уважно слідкуйте за температурою двигуна, особливо, якщо він дизельний.

Але не завжди можна вірити стрілці термометра. Якщо автомобіль раптом "не тягне" – відразу зупиніться та відчиніть капот! Якщо хочете обійтися без опіків, то не думайте відкривати пробку радіатора щонайменше протягом години. Потім залийте воду в систему охолодження радіатора та постарайся дістатися до найближчого сервісу для перевірки. Після перегріву двигуна перестає працювати термостат, а без його заміни повторний перегрів забезпечений.

6. У людини, яка ніколи не опинялася в аварійній ситуації, пробите на швидкості колесо викличе страх, паніку і, швидше за все, низку хибних рішень. У більшості випадків це трапляється з тими, хто не особливо стежить за своїм авто, в тому числі за зносом покришок. Тим часом, експерти як один говорять, що сильно драматизувати не варто, оскільки уникнути занесення або навіть перевороту дуже просто.

Так, якщо пробите переднє колесо, не давіть щосили на гальмо, а плавно відпускайте газ, міцно тримаючи кермо обома руками і коректуючи рух. Після того, як вдалося вирівняти машину, починайте так само плавно пригальмовувати, але пам'ятайте, що з пробитим колесом машина в будь-якому випадку буде їхати з невеликим занесенням.

Від пробитого колеса не застрахований ніхто

При проколі ж заднього колеса на передньопривідному автомобілі є сенс злегка додати газу, щоб уникнути занесення, а потім так само акуратно зупиняти машину, коректуючи напрям кермом і педаллю газу. Якщо ж ця неприємність трапилася на задньому приводі – дійте так само, як і в випадку з переднім. Головне – не робіть різких рухів, щоб не перетворити автомобіль на некерований снаряд.

Такої кепської ситуації можна легко уникнути: просто не живіть думкою, що якщо гума вже 5 сезонів відслужила, то ще 5 протягне точно; а також не лінуйтеся перевіряти тиск у шинах і оглядайте їх на предмет наявності в гумі застряглих каменів, шурупів і іншого дорожнього сміття.

Бережіть себе та не забувайте про те, що потрібно бути максимально відповідальними на дорозі!

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