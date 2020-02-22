Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше

Американське агентство J.D. Power назвало найкращі автомобілі класу SUV останніх років. У нього входять кросовери, позашляховики і пікапи.

Рейтинг J.D. Power ґрунтується на результатах опитування 36 000 американців, які мають автомобілі 2017 року випуску. Опитували їх на предмет поломок і глюків своїх машин. Основним критерієм оцінки стала кількість несправностей в тій чи іншій моделі на 100 авто.

І ще: Студент намалював Bugatti для диплома, і компанія запросила його на роботу

У підсумку, вийшли такі результати:

малі кросовери: Opel Mokka (в США - Buick Encore), Kia Niro і VW Tiguan

малі преміальні кросовери: Mercedes GLA, Audi Q3 і BMW X1

компактні кросовери: Chevrolet Equinox, GMC Terrain і Toyota RAV4

компактні преміальні кросовери: Porsche Macan, Lexus NX і BMW X3

середньорозмірні SUV: Toyota 4Runner, Kia Sorrento і Buissk Enclave

середньорозмірні преміальні SUV: Lexus GX460, Cadillac XT5 і Lexus RX350

повнорозмірні позашляховики: Chevrolet Tahoe, Nissan Armada і Chevrolet Suburban

пікапи середнього класу: Nissan Navara, Honda Ridgeline і Toyota Tasoma

повнорозмірні легкі пікапи: Ford F-150, Toyota Tundra і Ram 1500

повнорозмірні важкі пікапи: Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD і Ram 2500/3500

Chevrolet Silverado HD

Читайте також: Як британці розбираються з аварією: епічне відео