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Названі кросовери і позашляховики, які ламаються найменше

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Chevrolet Equinox - фото 1
Chevrolet Equinox / wheelsage

Американське агентство J.D. Power назвало найкращі автомобілі класу SUV останніх років. У нього входять кросовери, позашляховики і пікапи.

Рейтинг J.D. Power ґрунтується на результатах опитування 36 000 американців, які мають автомобілі 2017 року випуску. Опитували їх на предмет поломок і глюків своїх машин. Основним критерієм оцінки стала кількість несправностей в тій чи іншій моделі на 100 авто.

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У підсумку, вийшли такі результати:

  • малі кросовери: Opel Mokka (в США - Buick Encore), Kia Niro і VW Tiguan
  • малі преміальні кросовери: Mercedes GLA, Audi Q3 і BMW X1
  • компактні кросовери: Chevrolet Equinox, GMC Terrain і Toyota RAV4
  • компактні преміальні кросовери: Porsche Macan, Lexus NX і BMW X3
  • середньорозмірні SUV: Toyota 4Runner, Kia Sorrento і Buissk Enclave
  • середньорозмірні преміальні SUV: Lexus GX460, Cadillac XT5 і Lexus RX350
  • повнорозмірні позашляховики: Chevrolet Tahoe, Nissan Armada і Chevrolet Suburban
  • пікапи середнього класу: Nissan Navara, Honda Ridgeline і Toyota Tasoma
  • повнорозмірні легкі пікапи: Ford F-150, Toyota Tundra і Ram 1500
  • повнорозмірні важкі пікапи: Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD і Ram 2500/3500
Chevrolet Silverado HD - фото 387455
Chevrolet Silverado HD

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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