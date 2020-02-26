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Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати

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Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати - фото 1

Відомо, що в українських Правилах дорожнього руху прописано, що на газонах паркування заборонено. За порушення цього правила передбачена адміністративна відповідальність, а київська "Інспекція з паркування" тепер виписує штрафи без присутності водія.

Слід зазначити, що "Інспекція з паркування" виписує штраф за порушення правил парковки на юридичного власника автомобіля (або особу, яка ввозила нерозмитнений автомобіль на територію України), а не на водія, який скоїв правопорушення. Саме така норма прописана в законі про паркування транспортних засобів № 2262-VIII. Варто додати, що для виписування штрафу присутність водія-порушника – необов'язкова!

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Для українських водіїв ввели заочні штрафи: що варто знати - фото 388500

До слова, згідно з правилами паркування в Україні станом на 2020 рік, паркувати легкові автомобілі можна на тротуарах, але для пішоходів повинен залишитися прохід не менше як 2 метри. Ви можете паркуватися на тротуарі, якщо стоянка або зупинка не заборонена знаками.

А ось їзда по тротуарах суворо заборонена. Штраф, згідно зі статтею 122 частина 1 КУпАП, становить 255 гривень.

Крім цього, 27 вересня 2018 року штраф за порушення правил парковки, стоянки і зупинки в недозволеному місці становить 255 гривень на перший раз і 680 гривень в разі повторення порушення протягом року.

Якщо ж неправильно запаркований автомобіль заважає руху інших машин або пішоходів, то штраф буде у розмірі 510 гривень.

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Джерело: zakon.rada.gov
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