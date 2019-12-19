5 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять

"Аварійка" – маленька кнопка на всі випадки життя! Однак часто водії користуються цією функцією не за призначенням, забуваючи ввімкнути її у справді потрібних ситуаціях. Ми підготували для вас інструкцію, коли ж це потрібно робити.

Кнопкою з маленьким червоним трикутником водії в Україні користується все частіше. І це не тому, що аварійність зросла. Просто в один момент всі раптом стали дуже ввічливими.

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Але будьмо відверті: водії, як і раніше, не поступаються один одному, не пропускають пішоходів, перевищують швидкість, але коли треба замолити черговий грішок на дорозі, то без тіні сумнівів їхня рука тягнеться до "аварійки". Але ж є, як мінімум, п'ять ситуацій, коли кнопку аварійної сигналізації потрібно використовувати за її прямим призначенням.

ПРИ ДТП

Перше, що потрібно зробити при ДТП, – натиснути "аварійку". І це навіть не примха правил, а захід безпеки, продиктований досвідом. Ввімкнена "аварійка" – знак небезпеки для інших водіїв. Побачивши його, вони повинні, як мінімум, знизити швидкість, що, у свою чергу, вбереже від біди і їх, і тих, хто вже в неї потрапив.

ВИМУШЕНА ЗУПИНКА

Зупинка в місцях, де це заборонено, повинна обов'язково супроводжуватися ввімкненням "аварійки". Чи це поломка, чи перешкода, яку не можна об'їхати, рука водія автоматично повинна потягнутися до червоного трикутника, щоб убезпечити і себе, і тих, хто ще не встиг помітити зупинену машину та причину, через яку вона це зробила.

КОЛИ ВОДІЙ "ОСЛІП"

"Засліпити" водія може дальнє світло як від автомобіля, що рухається назустріч, так і від того, що їде позаду (якщо, звичайно, в салоні не встановлено дзеркало заднього виду із автозатемненням). Водій, який зловив "зайчика", повинен обов'язково натиснути "аварійку" і почати повільно зменшувати швидкість, вирулюючи ближче до узбіччя чи краю проїзної частини. Важко уявити, як буде все це робити недосвідчений водій, але принаймні попередити про нештатну ситуацію на борту автомобіля інших учасників руху все ж варто.

ПІД ЧАС БУКСИРУВАННЯ

Коли виникла необхідність відбуксирувати інший автомобіль, потрібно пам'ятати, що "аварійка" повинна бути ввімкнена саме на ньому. Якщо увімкнути аварійну сигналізацію на обох транспортних засобах, то інші учасники руху просто не дізнаються коли, а, головне, куди ви будете повертати.

КОЛИ ВАС ЗУПИНИЛА ПОЛІЦІЯ

У будь-якому випадку після зупинки автомобіля на дорозі співробітниками поліції автовласник повинен увімкнути аварійну сигналізацію. Навіть якщо зупинка була незаконною. Згідно з підпунктом "б" п.9.9 Правил дорожнього руху, "аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена в разі зупинки на вимогу поліцейського". За порушення зазначених вимог в Адміністративному кодексі (ст. 122 ч.2) на водія може бути накладено штраф у розмірі 425 гривень.

Не нехтуйте своєю безпекою і безпекою інших учасників руху. Те, що ви використовуєте кнопку аварійної сигналізації замість "спасибі", – це, звичайно, добре. Але не варто забувати про її справжнє призначення.

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