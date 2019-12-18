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Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ

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Додаток "Дія" - фото 1
Додаток "Дія"

В Україні стартувало бета-тестування додатку "Дія", де можна буде зберігати цифрові варіанти документів, а також – отримувати й оплачувати держпослуги. Дізнайтеся, як виглядає цей додаток зараз, а також – як його планують з часом розвивати.

Що можна робити в додатку ДІЯ?

Щоб взяти участь в бета-тесті, потрібно було подати заявку на сайті проєкту, при цьому мати водійські права і техпаспорт машини. Зараз прийом заявок вже закритий. За даними "ПриватБанку" (за допомогою його програми та сервісу monobank можна авторизуватися в додатку), на тестування зареєструвалося 58 000 користувачів.

Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ - фото 374872

На етапі бета-тесту додаток вміє не дуже багато: сюди можна додати свої водійські права і техпаспорт. Це – повноцінний аналог пластикових прав і паперових документів.

У додатку можна подивитися, які види онлайн документів доступні:

Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ - фото 374873
Самі цифрові документи водія виглядають так:
Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ - фото 374874

Як зміниться додаток у майбутньому?

Згодом розробники обіцяють, що в "Дії" стануть доступними кілька сотень держпослуг.

Планується, що з часом в цьому додатку і на такому ж сайті можна буде отримувати державні послуги, тут же будуть онлайн-аналоги документів громадянина.

Також з'являться розділи з інструкціями про те, як отримувати держпослуги. Наприклад, що робити, якщо втратив паспорт, як відкривати ФОП або зареєструвати дитину.

Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ - фото 374875

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Джерело: ain.ua
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