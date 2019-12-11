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Водіям нагадали, як сплатити штраф онлайн (відео)

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Як онлайн оплатити штаф - фото 1
Як онлайн оплатити штаф

У МВС підготували прості відео, як українським водіям онлайн оплатити штраф, а також перевірити, чи він взагалі є. Детальніше читайте у нашій статті.

У сервісному центрі МВС продовжують ділитись корисними відео, як користуватись онлайн-кабінетом власникам автомобілів. Цього разу водіям нагадали про штрафи та їх оплату.

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"Якщо вже так сталося, що вам виписали штраф, після його оплати збережіть квитанцію. У разі виникнення помилки зарахування коштів, ви зможете довести факт їх переказу. Радимо зберігати квитанцію не менше 3-х років або до моменту переоформлення транспортного засобу. Перевірити, чи є на вас штрафи, можна в електронному кабінеті водія", – йдеться у повідомленні.

Як оплачувати штраф онлайн:

  • Зайти в електронний кабінет водія
  • У розділі "Штрафи" переглянути, чи є правопорушення
  • У цьому ж розділі можна оплатити штрафи

"Якщо (штрафів, – ред.) немає: круто, не порушуй і надалі! Та про всяк випадок налаштуй отримання сповіщень на свою пошту – повідомлення про штрафи надходитимуть оперативно", – додали у МВС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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