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5 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році
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За останні кілька років українці почали значно частіше й активніше подорожувати. Безвіз і запуск лоукостерів цьому лише посприяли. Втім, зараз про польоти більшість може лише мріяти. А ті, хто планує кудись відправитися, – повинен змиритися з певними змінами.
Розповідаємо вам, що ж змінилось з авіаперельотами у 2020 році.
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Стюардеси
Перше, що спадає на думку при сьогоднішній ситуації в галузі – якість обслуговування на борту мала б знизитися. Особливо після того, як авіакомпанії внесли свої обмежувальні зміни у відповідь на пандемію. Ось і стюардеси, позбавлені звичної легкості і навантажені додатковими обов'язками, будуть виглядати, м'яко кажучи, незручно.
Після пандемії харчування в польоті на міжнародних рейсах дійсно погіршилося. Але ось все інше залишилося на колишньому високому рівні. Більш того, уваги стюардес до пасажирів стало значно більше. Напевно, тому, що кількість людей на борту зменшилася, але не тільки. Сама атмосфера масок і різного роду попереджень про COVID-19 відбивається на екіпажі. Стюардеси так само ризикують захворіти, і це робить їх роботу ще дружелюбнішою і авторитетнішою.
Стикування в великих аеропортах
За відсутності прямого авіасполучення між більшістю країн з'явилося безліч варіантів перельотів з пересадками. У попередні роки зі стиковками в Європі взагалі проблем не було. Час очікування був мінімальний, авіакомпанії домовлялися одна з одною, пристосовували графіки, концентрували пасажирів в боротьбі за економію зайвих хвилин.
У зв'язку з тим, що пасажиропотік у всьому світі впав, вже немає такого числа вильотів, які б забезпечували мінімальний час між рейсами. Авіакомпанії скорочують розклад, щоб зменшити витрати, пов'язані зі зниженням попиту – це логічно. І є всі шанси, провести в проміжному аеропорту досить багато часу в очікуванні наступного рейсу.
В сьогоднішніх аеропортах відчувається явний брак звичних зручностей. Багато ресторанів і інших закладів зачинені з санітарних міркувань, зали очікування працюють за скороченою програмою або зовсім відсутні, тобто в терміналі вам просто нічого робити. Це, звичайно, може дратувати, якщо доводиться в аеропорті сидіти по кілька годин.
Інші пасажири
У кожного є досвід невдалих подорожей, коли сусіди на борту літака були не зовсім адекватні. Але зараз ви раптом виявите, що ваші попутники стали поступливішими, уважнішими і акуратнішими. Наприклад, якщо середнє крісло заблоковане за правилами авіакомпанії, там навряд чи буде лежати сусідський рюкзак. А оскільки пасажири зобов'язані носити маски, то набагато менше шансів, що десь ззаду будуть говорити у повний голос під час всього польоту і заважати вам спати.
Туалетні кімнати
Сьогодні вже не буває черг до вбиральні. Якщо починає утворюватися натовп в проході, пілот бере трубку інтеркому і нагадує пасажирам, щоб вони не утворювали натовпів біля туалетів і дотримувалися необхідну дистанцію. Але навіть без цих нагадувань туалети менш завантажені, тому що пасажири самі хочуть звести до мінімуму непотрібні контакти в повітрі. Крім того, на більшості рейсів значно менше пасажирів. При тому, що деякі перевізники скоротили прибирання в польоті, туалети і раніше пріоритетні для дезінфекції. Покладіть в ручну поклажу додаткові дезінфікуючі серветки і летіть спокійно.
Особистий простір в економ-класі
Приблизно половина авіакомпаній прийняли рішення заблокувати середні місця. Треба сказати, що багато рейсів і так літають з дуже невеликою кількістю пасажирів, тому ніякого героїзму тут немає. А вам як пасажиру надається ще і безкоштовний вибір місця, що було в останнім часом було практично нереальним. Утім, рішення залишати вільними крісла посередині може не тривати довго. Якщо не в цьому році, то в наступному, авіакомпанії майже напевно припинять політику блокування середніх крісел і почнуть продавати рейси до відмови. Якщо, звичайно, з'явиться попит.
Для відновлення авіаційної галузі авіакомпаніям знадобиться допомога пасажирів. Клієнти зі свого боку повинні зробити крок вперед, щоб змінити свої звички, щоб політ був максимально безпечним під час поширення COVID-19. Наприклад, носіть маску на публіці правильно. Переконайтеся, що ваш ніс і рот повністю прикриті. Ну і дотримуйтеся дистанції.
Бережіть себе та відповідальніше ставтесь до подорожі, якщо ви вже запланували її!
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