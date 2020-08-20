Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка

Усі ми робили таку помилку, імовірно, і цього літа: забували нанести сонцезахисний крем у спеку, а потім проходили звичні стадії печалі. При цьому часто це не лише боляче, а ще й смішно, адже засмага "чіпляється" і коли ми в купальнику, і коли у звичайному одязі.

Недооцінювати силу сонячних променів не варто. Вони "ловлять" нас у різних місцях і, якщо ми не наносимо сонцезахисний крем, наступного дня наступає болісна реальність. Незахищені ділянки тіла червоніють, потім печуть, тоді сверблять, а насамкінець облущуються.

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Користувачі мережі показують смішні та водночас болісні фото своєї випадкової засмаги.

Учіться на чужих помилках та не повторюйте цього в реалі, адже сонце насправді дуже небезпечне. Медики взагалі не рекомендують засмагати, адже це може призвести до ураження шкіри та навіть до раку шкіри. Тому не забувайте завжди користуватися сонцезахисним кремом!

"Ніколи не засинайте надворі із їжею на колінах"

"Ні, я не "HAPPY"

"Це більше, ніж просто засмага, бро"

"Мій друг каже, що я схожа на паличку від ескімо"

"Принаймні це симетрично"

"Займайтесь йогою в приміщенні"

"Намагаюся вирівняти свою засмагу"

"Шкарпеткова засмага"

..."або тапкова"

"Хтось забув свій сонцезахисний крем"

"Ось що буде, якщо ти супербліда і при цьому цілий день ходиш у сорочці з вирізаними квадратами"

"Засмага по кепці"

"Плавання на байдарках + складки живота = пальоні сонячні опіки"

"Доньчина засмага нагадує Патріка з Губки Боба"

"Моя традиційна засмага"

"Колега поголився налисо, потім пішов на гольф у козирку"

"Картопля vs. засмага"

"Ноги моєї кузини після дня на сонці у рваних джинсах"

"Мій чоловік трохи згорів, але сонце пропустило кілька точок"

"Зате я знаю, що окуляри таки сонцезахисні"

"Те відчуття, коли напився і забув нанести сонцезахисний крем на ноги, а потім побачив це"

А з вами траплялись такі казуси? Діліться власними фото!

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