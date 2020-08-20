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Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка

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Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 1

Усі ми робили таку помилку, імовірно, і цього літа: забували нанести сонцезахисний крем у спеку, а потім проходили звичні стадії печалі. При цьому часто це не лише боляче, а ще й смішно, адже засмага "чіпляється" і коли ми в купальнику, і коли у звичайному одязі.

Недооцінювати силу сонячних променів не варто. Вони "ловлять" нас у різних місцях і, якщо ми не наносимо сонцезахисний крем, наступного дня наступає болісна реальність. Незахищені ділянки тіла червоніють, потім печуть, тоді сверблять, а насамкінець облущуються.

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Користувачі мережі показують смішні та водночас болісні фото своєї випадкової засмаги.

Учіться на чужих помилках та не повторюйте цього в реалі, адже сонце насправді дуже небезпечне. Медики взагалі не рекомендують засмагати, адже це може призвести до ураження шкіри та навіть до раку шкіри. Тому не забувайте завжди користуватися сонцезахисним кремом!

"Ніколи не засинайте надворі із їжею на колінах"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421166

"Ні, я не "HAPPY"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421164

"Це більше, ніж просто засмага, бро"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421167

"Мій друг каже, що я схожа на паличку від ескімо"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421168

"Принаймні це симетрично"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421170

"Займайтесь йогою в приміщенні"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421171

"Намагаюся вирівняти свою засмагу"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421169

"Шкарпеткова засмага"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421172

..."або тапкова"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421173

"Хтось забув свій сонцезахисний крем"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421174

"Ось що буде, якщо ти супербліда і при цьому цілий день ходиш у сорочці з вирізаними квадратами"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421175

"Засмага по кепці"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421177

"Плавання на байдарках + складки живота = пальоні сонячні опіки"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421178

"Доньчина засмага нагадує Патріка з Губки Боба"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421179

"Моя традиційна засмага"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421180

"Колега поголився налисо, потім пішов на гольф у козирку"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421181

"Картопля vs. засмага"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421182

"Ноги моєї кузини після дня на сонці у рваних джинсах"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421183

"Мій чоловік трохи згорів, але сонце пропустило кілька точок"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421186

"Зате я знаю, що окуляри таки сонцезахисні"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421185

"Те відчуття, коли напився і забув нанести сонцезахисний крем на ноги, а потім побачив це"

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421187

А з вами траплялись такі казуси? Діліться власними фото!

Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка - фото 421188

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Джерело: boredpanda
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