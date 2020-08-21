Готель у Японії пропонує орендувати на ніч кота

У готелі My Cat Yugawara, який розташований у японському місті з гарячими джерелами Югавара, можна на вечір або на ніч орендувати кота. Але спочатку бажаючий повинен пройти спеціальну співбесіду.

Послуга створена для тих, хто дуже хоче завести вдома кота, але не впевнений, чи готовий і чи впорається. Про тварину доведеться піклуватися і прибирати за нею. Вартість задоволення тимчасового спілкування з котом – приблизно 20 доларів.

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Спочатку охочий орендувати тварину повинен пройти співбесіду, щоб співробітники переконалися в добрих намірах клієнта. Потім відвідувачеві запропонують провести хоча б пів години у котячому кафе при готелі. І тільки після цього кота віддадуть клієнту.

Тварину принесуть о 17:30 і заберуть на наступний день о дев'ятій годині ранку.

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