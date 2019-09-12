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5 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
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Закликаючи людей вести здоровий спосіб життя, різні експерти діляться порадами, як краще це робити. Але сліпо довіряти порадам не варто. Деякі правила ЗСЖ давно застаріли і виявилися спростовані наукою.
Отже, від яких правил здорового способу життя слід відмовитися або звести їх застосування до мінімуму?
І ще: Обов'язково їжте це, якщо відмовилися від м'яса
Вівсянка на сніданок. Вівсяна каша з цілісних зерен – це дійсно здорова страва, що володіє цілим спектром цінних для організму властивостей. Її вживання захищає від повноти, підвищеного холестерину, проблем з серцем і інсультів. Але все ж їсти вівсянку на сніданок щоранку – це погана ідея.
У зернах вівса містяться речовини фітати, що перешкоджають засвоєнню кальцію. У віці після 40 років не отримувати кальцій в потрібному обсязі особливо шкідливо: його дефіцит негативно позначається на стані волосся, нігтів і зубів. Також при цьому підвищується ризик остеопорозу, при якому кістки стають крихкими та ламаються навіть при незначних травмах.
Більше свіжих овочів. Ще одне добре відоме правило ЗСЖ – їсти більше рослинних продуктів в їх натуральному вигляді. Здавалося б, що з цим правилом не так? Тим часом, свіжі дари природи – це багате джерело клітковини, засвоїти яку в сирому вигляді без наслідків може тільки дуже здорова та міцна травна система.
У багатьох людей поїдання свіжих овочів веде до запорів, подразненого кишківника, здуття та болів у животі. Тому вживати овочі часом корисніше саме в приготованому вигляді – вареними або запеченими. До речі, після термічної обробки значно краще засвоюється велика кількість вітамінів і мікроелементів, що містяться в овочах.
Відмовитися від цукру. Останнім часом все більше вчених схиляються до висновку, що шкода, яка приписується цукру і солодощам, пов'язана в першу чергу з кількістю цих продуктів в раціоні людей. Повна відмова від цукру – це настільки фізично важке випробування для організму, що одного разу людина все ж не витримує і зривається, або у неї розвивається підвищена тривожність, пов'язана зі ставленням до їжі.
За даними американських вчених з Інституту стовбурових клітин при Гарвардському університеті, повністю відмовлятися від цукру шкідливо, оскільки це може завдати серйозного удару по нормальному функціонуванню організму. Особливо погано тотальна відмова від солодкого може вплинути на роботу серця і мозку.
Їсти рибу. Найкориснішою для організму вважається жирна риба – джерело цінних кислот Омега-3. Її найкращим представником є червона риба. Однак майже вся така риба, яка продається в магазинах, вирощується штучно на рибацьких фермах. Вона росте в тісноті і підгодовується антибіотиками, а також добавками для стимуляції росту. Регулярно їсти таку рибу може бути дуже шкідливо. Фахівці Гарвардського університету один раз підрахували: якщо протягом 70 років 100 тисяч осіб будуть 2 рази на тиждень вживати штучно вирощений лосось, то 24 людини помруть від раку.
Харчуватися правильно, щоб бути стрункими. Багато хто вважає, що зайва вага – це доля тих, хто нехтує здоровим харчуванням. Але це не так! Збільшення маси тіла – складний процес, в якому харчування – це лише одна зі складових.
Науково встановлено, що в організмі деяких людей присутній генетичний збій, через який блокується виділення лептину, так званого гормону ситості, що відключає в гіпоталамусі центр голоду. Ці люди завжди хочуть їсти і мають властивість набирати вагу, навіть дотримуючись усіх правил здорового харчування. Тому ніякі системи харчування їм не допоможуть, проблему вирішують тільки ін'єкції гормону.
Насправді ж, корисним є все, якщо дотримуватися міри. Будь-який фанатизм не принесе вам ніякої користі, тому не намагайтесь у всьому собі відмовляти й обмежувати себе!
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