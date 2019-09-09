Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

Обов'язково їжте це, якщо відмовилися від м'яса

  • 6
Чим замінити м'ясо - фото 1
Чим замінити м'ясо

Дієтологи розповіли, як можна правильно харчуватися, якщо ви прийняли рішення відмовитися від вживання м'яса. За словами фахівців, перелічені поради дозволять запобігти негативним наслідкам для здоров'я.

Дослідження показали, що надмірне вживання м'яса має зв'язок з розвитком різних захворювань. Тому багато людей намагаються відмовитися від продуктів тваринного походження, тільки роблять це, на жаль, на шкоду здоров'ю.

І ще: Їсти після шостої вечора – корисно: дієтологи

Правильним рішенням є отримання достатньої кількості білка з інших джерел. Найбільш рекомендованими є 4 яйця на тиждень або 2 білки на день. Серед інших варіантів: мигдаль, фісташки, волоські горіхи, кеш'ю, фундук, насіння гарбуза, кунжуту, насіння соняшнику, сочевиця, зелений горошок, боби, зернові та овочі, такі як броколі і брюссельська капуста.

Слід взяти до уваги і те, що вживання занадто великої кількості молока може збільшити рівень холестерину в крові. Ця звичка пов'язана з розладом травлення. Непоганими альтернативами є: соєве, вівсяне, мигдальне, кокосове молоко. Будьте здорові!

Смачна страва без м'яса - фото 353795
Смачна страва без м'яса

Читайте також: Цікаві способи використання вершкового масла

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
  • Вчора, 17:25
  • 1115
Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
  • 07 вересня, 21:22
  • 16016
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 918
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради