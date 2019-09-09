Обов'язково їжте це, якщо відмовилися від м'яса

Дієтологи розповіли, як можна правильно харчуватися, якщо ви прийняли рішення відмовитися від вживання м'яса. За словами фахівців, перелічені поради дозволять запобігти негативним наслідкам для здоров'я.

Дослідження показали, що надмірне вживання м'яса має зв'язок з розвитком різних захворювань. Тому багато людей намагаються відмовитися від продуктів тваринного походження, тільки роблять це, на жаль, на шкоду здоров'ю.

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Правильним рішенням є отримання достатньої кількості білка з інших джерел. Найбільш рекомендованими є 4 яйця на тиждень або 2 білки на день. Серед інших варіантів: мигдаль, фісташки, волоські горіхи, кеш'ю, фундук, насіння гарбуза, кунжуту, насіння соняшнику, сочевиця, зелений горошок, боби, зернові та овочі, такі як броколі і брюссельська капуста.

Слід взяти до уваги і те, що вживання занадто великої кількості молока може збільшити рівень холестерину в крові. Ця звичка пов'язана з розладом травлення. Непоганими альтернативами є: соєве, вівсяне, мигдальне, кокосове молоко. Будьте здорові!

Смачна страва без м'яса

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