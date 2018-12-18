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5 ознак того, що кава не приносить вам користі
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Вживання кави може приносити багато користі організму, і це неодноразово підтверджувалося науковими дослідженнями. Але також учені добре знають, що сприйнятливість до кофеїну та його метаболізм пов'язані з індивідуальними особливостями організму та генетикою.
Як же ж зрозуміти, що кава, яку ви так обожнюєте, не "дружить" з вашим організмом? Медики назвали кілька сигналів, на які варто звернути увагу.
І ще: Ця щоденна звичка може негативно вплинути на здоров'я
Біль у животі. Нещодавно науковцями було виявлено, що деякі сполуки кави активізують вироблення шлункового соку, що погано впливає на стан слизової. Біль у животі – одна з ознак того, що вживання кави вам шкодить.
Підвищене серцебиття. Ще одна ознака, на яку варто звернути увагу. З цим необхідно рахуватися і перестати вживати каву, адже в іншому випадку в роботі серця можуть виникнути серйозні порушення.
Діарея. Якщо ви звикли пити каву, а ніяких причин для більш регулярного відвідування туалету немає, швидше за все, проблема саме в напої.
Тремор. Всі знають, що кава бадьорить та тонізує. Але цей ефект може і шкодити організму – наприклад, в разі підвищеної чутливості до кофеїну або при зловживанні кави. При цьому потрібно або зменшувати її дозу, або припиняти пити зовсім (хоча б на певний час).
Головний біль. Як правило, цей шкідливий ефект від вживання кави пов'язаний зі звичкою пити її занадто багато, а також ігнорувати додатковий прийом води, необхідної любителям кави. Крім головного болю також можуть виникати відчуття втоми та занепаду сил.
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