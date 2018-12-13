5 нових книг, які варто прочитати в грудні

У грудні, в очікуванні новорічних свят, варто звернутися до книжок екзотичних і нестандартних. І не лише жанр альтернативної історії може при цьому зарадити. Адже навіть реальна історія, іноді має такі моменти і періоди, у справжність яких важко повірити.

"Морфій", Щепан Твардох

(Х.: Фабула, 2018)

Морфій

Історія у цьому романі розказана цілком реальна – події в Польщі 1939 року після капітуляції перед гітлерівською Німеччиною та приходу німців. Польська армія роззброєна, але не деморалізована – перевдягнені у штатське офіцери щодня зустрічаються в клубі, щоб обговорити або патріотично-визвольні плани, або поміркувати про неминучу еміграцію. Всюди діє комендантська година, на вулицях "продають англійські чоботи для верхової їзди, гребінці, лампи та їжу за цінами, за які варто би розстрілювати", а головний герой-аристократ пиячить на квартирі, шукає морфію в друга-лікаря, відвідує коханку, маючи дружину з дитиною і щодня деградує, занепадає духом і все більше залежить від рятівного наркотику.

"Чотирнадцятий день німців у Варшаві. Випивання на самоті, а від середини другої пляшки виспівування розпусних пісень, за третьою — патріотичних, так воно є, а за четвертою плач, плач, плач. Крізь прочинені кухонні двері, у шпарину, визирає заспане лице Анєльки, пан чогось бажає? Геть, шмаро, геть, стара курко, самотності мені треба, в моїй трагедії та в трагедії мого міста бажаю самотності, а ще п’ятої пляшки бурґундського бажаю, але нічого не можу дістати!"

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"Крига", Яцек Дукай

(Л.: Астролябія, 2018)

Крига

За сюжетом цього грандіозного роману-епосу, створеного в жанрі альтернативної історї, Тунґуська катастрофа 1908 року обернулася тим, що терени Євразії опанували люті, які заморожують усе: від металів до історії. Велика війна не відбулася, а Росія залишилася імперією під Кригою, казково багатою на коштовні копалини з дивовижними властивостями. Польські підпільники далі змагаються за незалежність, а один із них, потрапивши на каторгу, начебто навчився розмовляти з лютими і став героєм леґенд під іменем Батька Мороза.

Царська політична поліція, щоб використати Батька Мороза у власних цілях, виряджає на побачення з ним його сина - молодого математика і запеклого картяра Бенедикта Ґерославського. Мандрівка Транссибірським експресом перетвориться на небезпечну пригоду, а ще він зустрінеться зі своїм великим коханням. Прибувши до Іркутська, Бенедикт Ґерославський потрапляє в середовище великих підприємців і промисловців, частина з яких прагнуть політичної незалежності Сибіру.

Тут він співпрацює з геніальним американським винахідником Ніколою Теслою, якому російський імператор доручив розробити зброю проти лютих, аби подолати Кригу і розморозити Історію. Проте на кожному кроці на Бенедикта чигають небезпеки й випробування, влаштовані фанатичними шанувальниками Мороза, якими керує всемогутній Григорій Распутін. Усе ж він прямує у саме серце Краю Зими. Чи вдасться Ґерославському розшукати батька? Чим завершаться експерименти Тесли? Чи настане в Євразії велика Відлига? І чи розшукає наш герой свою прекрасну Єлену?

"Ейлін", Отесса Мошфег

(Х.: Віват, 2018)

Ейлін

Героїня цього роману живе разом з батьком-пияком нудним і злиденним життям, звіряючись, що не слухала "Бітлз" і не дивилася шоу Еда Саллівана по телевізору, але все в її житті починається саме за класичним зразком, оспіваним ліверпульською четвіркою. "Через тиждень я втечу з дому і більше ніколи не повернуся, - попереджає вона вже на початку. - Це історія про те, як я зникла". Насправді цей роман, дія якого відбувається на історичному тлі Америки 60-х – наче довга дорога в дюнах змарнованої юності, якій все ж таки судилося закінчитися.

Бідолашна Ейлі працює у виправному закладі для підлітків, не стежить за собою, доношує речі помепрлої матері та всією душею мріє втекти з рідного міста (який називає Х-віль). Але ці мрії залишаються лише в думках і не рухаються вперед, поки в їх в'язниці не з'являється нова співробітниця, яка перевертає життя героїні. Тоді й починається весь екшн, що призводить до крутих змін. "Перебування з Ребеккою могло повести мене геть іншим шляхом, думала я. Я хотіла робити щось прекрасне. Мені так кортіло бути кимось важливим, дивитися на світ із вікна хмарочоса і чавити ногою кожного, хто бодай раз у житті ображав мене, наче таргана".

"Помаранчевий сад", Ларрі Трамбле.

(Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018)

Помаранчевий сад

Цей роман - один із найважливіших для квебекської літератури - отримав Премію продавців книг Квебеку й Літературну премію колегіантів, його опублікували у 15 країнах і поставили в театрі. За сюжетом, два брати близнюки, яких дуже любили всі рідні, змалечку зітнулися з жорстокістю світу – снаряд влучив в їхню домівку. "Амед і Азіз знайшли дідуся і бабусю серед руїн їхнього будинку. Бабусі ударом балки розкололо череп. Дідусь лежав у власному ліжку, посічений бомбою, яка прилетіла з того боку гори, за яким щовечора зникало сонце".

Далі починається виживання, помста, фанатизм, нелегкий вибір, сперечання братів і вирішення, хто саме вдягатиме пояс шахіда-смертника, щоб підірвати далеке місто, звідки прилетів снаряд. Додалися, звісно, й чужі люди, які вимагали помститися за смерть ближніх, принісши жертву. Загалом цей роман – напружений, драматичний, філософський – нагадує одночасно і біблійну притчу і східну казку, хоч сам автор відкидає будь-які етнічні прив’язки.

"Я хотів написати історію, - наголошує він, - схожу на байку, щоб показати оце пекельне замкнуте коло передачі ненависті і розірвати його. Тому для мене було визначальним не називати жодного регіону, жодної країни, щоб читач не ставав на чийсь бік з причин особистих, а радше міг замислитися над походженням етнічних конфліктів і їхніми жахливими наслідками".

"Школа добра і зла", Зоман Чейнані

(Х.: Ранок, 2018)

Школа добра і зла

За сюжетом цієї неймовірної книжки, дві кращі подруги, Софі і Агата, нарешті виявили куди вирушають всі зниклі діти: в легендарну "Школу Добра і Зла", де навчаються звичайні хлопчики й дівчатка, щоб стати казковими героями і лиходіями. Найгарніша дівчинка, Софі, все своє життя мріяла бути викраденою, щоб опинитися в цьому чарівному світі. У своєму рожевому платтячку, кришталевих черевичках і з відданістю добрим справам, вона знала, що буде отримувати найкращі оцінки в Школі Добра і завершить її прекрасною казковою принцесою.

Натомість Агата, в своєму чорному балахоні, зі злою кішкою і неприязню майже до всіх, здається, ідеально підходила Школі Зла. Але, коли обидві дівчинки опинилися в Нескінченних лісах, вони виявили, що над їхніми долями хтось пожартував. І хоч чарівна білявка мріє про Школу Добра, а чорненькій більш пасує місце майбутньої злої чаклунки, утім, не все так просто у цьому таємничому краю. Тобто все сталося не так, як гадалося, і долі дівчат помінялися місцями. Можливо, це підкаже нам відповідь на загадку про те, хто ж насправді ці дві героїні, Софі з Агатою?

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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