5 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками

Шукаєте вдалий подарунок для близьких? Радіо МАКСИМУМ допоможе обрати цікаву книжку, яка сподобається дорогим людям.

Незважаючи на те, що книжка, як відомо – найкращий подарунок, проблема вибору презента завжди була гострою. Тим паче, напередодні новорічних свят, коли традиційними подарунками вже нікого не здивуєш, і тому інтелектуальний продукт для всієї родини – від батьків до малечі – набагато важливіший у наш "матеріалізований" час.

"Найбільший сніговик у світі", Гай Даніелс

(Х.: Ранок, 2018)

Найбільший сніговик у світі

"Найбільший сніговик в світі" – це книжка-картинка для родинного читання, коли надворі холодно і саме час вмоститися, вкрившись пледом, з какао і мандаринами. За сюжетом, Стен дуже хотів поплавати в басейні з татком. Але тато втомився. Та й про яке плавання може йти мова, якщо сніг випав на вулиці! І коли Стен все ж таки почав наполягати, у тата з'явилася ідея. "– Знаєш що, – сказав він. – Якщо ти зможеш зліпити сніговика заввишки з наш будинок, то я встановлю басейн у нас в садку. Обіцяю!" І Стен негайно взявся за роботу… Таким чином, на сторінках цієї захопливої книжки Стен і його татусь розкажуть дитині про дружбу, взаємодопомогу, виконання обіцянок і найголовніше – про те, як же насправді зліпити величезного сніговика!

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"Я зможу виховати щасливу дитину", Світлана Єфременкова

(Х.: Основа, 2018)

Я зможу виховати щасливу дитину

Зазвичай всі батьки шукають у книжках відповіді на головне питання про те, як виховати дитину, аби вона була щасливою. Утім, чи багато батьків можуть упевнено сказати, що вони самі щасливі? Тож 50 % цієї книги написано про виховання щасливої дитини, решта 50 % – про виховання щасливих себе. Книгу присвячено трьом основним сферам життя: здоров’ю як основі щасливого майбутнього; розвитку здорових стосунків; особистісному та духовному зростанню. При цьому маємо подвійний ефект, адже книжка впливає і на батьків, і на дитину водночас! Адже надати свій власний приклад того, як стати і бути щасливою людиною, – це найкраще, що батьки можуть дати своїм дітям.

"Багато людей готові змінювати життя заради щастя своїх дітей, але не готові робити це заради себе, – пише авторка. – І це неправильно, бо починати завжди потрібно з себе. І якщо ви досі вважаєте, що це неправильно, то зверніть увагу ось на що. Дуже важко повірити в те, чого ми ніколи не бачили: подеколи лише тому, що ми справді цього ніколи не бачили, воно для нас не існує. На жаль, із щастям відбувається так само. Якщо ми не спостерігаємо прикладів щасливого життя, то нам дуже важко повірити, що воно насправді існує. Так само й діти бачать наше життя і вбирають в себе його як сценарій. То нехай це буде щасливий сценарій".

"Число та цифра", К.А. Трофимова

(Х.: ТМ АРТ, 2018)

Число та цифра

Завдяки формату цієї енциклопедії вивчати математику відтепер удвічі цікавіше, адже вона подана у форматі захопливих коміксів. У даному випадку в енциклопедії-коміксі поєдналися знання з математики, цікавинки з її історії, яскраві малюнки та гумор. Таким чином, маємо ідеальний мікс для цікавого навчання, тим паче, що про математику розповідатиме крутезний кіт-супергерой! Серед розділів, які будуть особливо цікаві, зокрема "Системи числень давніх племен", "Система числення Давнього Єгипту", "Система числення Київської Русі", "Інопланетна система числення".



"Демельза", Вінстон Ґрем

(Х.: Фабула, 2018)

Демельза

Дівчина з бідної шахтарської родини, яку мужній Росс Полдарк одного разу врятував на ярмарку від зграї розлючених підлітків, виросла і вийшла за нього заміж. Спроби пристосуватися до життя дворян і чоловіка часом ставлять її в смішні та незручні положення, в яких вона все більше набуває впевненості, витончених манер і чарівності, а народження первістка приносить їй досі небачену радість. Таким чином, важкі, багаті на трагічні події роки стали для їхнього шлюбу суворим випробуванням на міцність. У той час як Росс бореться за права громади, Демельза приміряє на себе образ життя джентрі, дрібнопомісного дворянства, до якого належить її чоловік, але її необережні вчинки призводять до трагедії.

"Демельза мовчала. Радість від того, що Росс повернувся, можливо, навіть здоровий, але, принаймні, удома, жаль за Джимом та Джині змішувались із глибокою печаллю, що її власні плани тепер обернулися пилом. Вона б, може, і почала сперечатися, але не мала на це ані слів, ані звичного нахабства". За мотивами саги про Полдарків у 1975-1976 роках BBC був знятий відомий телесеріал. Нова екранізація англо-американського виробництва вийшла у 2015 році. У головних ролях – Ейдан Тернер ( "Гоббіт", "Скрижалі долі", "Клініка") і Елеанор Томлінсон ( "Пуаро", "Джек – підкорювач велетнів", "Аліса в Країні Чудес").

"Лускунчик", Ен Лейсен

(Х.: Ранок, 2018)

Лускунчик

Традиційні речі ніколи не старіють у будь-якій оновленій стилістиці. У такий спосіб навіть старий добрий "Лускунчик" може набути нового сенсу, стати більш глибоким, драматичним твором, який чудово пасуватиме в якості подарунку для будь-якого настрою. Цього разу маємо улюблену класику у форматі книжки-картинки. У цьому чарівно і ошатно ілюстрованому виданні Ен Лейсен пропонує новий погляд на класичну різдвяну історію Е. Т. А. Гофмана. Мистецтво художника запрошує читача до казкового світу, де живе підступний мишачий король і прекрасна Фея Драже.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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